Los rumores de infidelidad rodean a una concursante de Gran Hermano DÚO: "Si hubiera entrado soltera..."

La nueva edición de Gran Hermano DÚO se ha empezado a animar después de una serie de enfrentamientos y roces normales de la convivencia. En estas primeras semanas todavía no se han visto los grandes líos amorosos que caracterizan al programa. Sin embargo, ya hay una concursante a la que han preguntado por el asunto y no ha dudado en responder con absoluta claridad.

Se trata de Marieta. Conocida por su paso por La isla de las tentaciones y Supervivientes, la influencer mantiene desde hace unos meses una relación con Suso Álvarez. En GH DÚO ha coincidio con dos exparejas suyas, con las que ya se ha empezado a rumorear que pueda ocurrir algo durante la convivencia. Sin embargo, la concursante se ha mostrado muy clara en su postura.

"Me han preguntado que si estuviese soltera, si me hubiese fijado en Manuel o algo y yo he dicho 'vamos a ver, mira, si yo hubiese entrado soltera hubiese hecho una escabechina aquí que habríais flipado. No me gustaría estar con nadie, pero yo soltera me dejo llevar", ha comentado Marieta cuando le preguntaron por el asunto.

Preocupación

Después de una de las semanas más complicadas para Ana Herminia en la casa de Gran Hermano Dúo, Ana Herminia ha tenido noticias de su marido Ángel Cristo desde plató que no dudó en reprimirle su actitud con Javi al que acusó de 'agresión' por unas simples palmadas en la rodilla que se malentendieron por parte de Ana. "Ella reconocerá sus errores, no puedo decir que allí se distorsiona la realidad, no es justo, pero si viera las imágenes, se daría cuenta de que no es como ella cree" comentaba Ángel desde el plató mientras defendía a su mujer de a expulsión.

Ante la 'reprimenda' de su marido, Ana no podía evitar las lágrimas amenazando nuevamente con marcharse e intentando explicar su reacción: "Es mi vida entera, es lo que más quiero, sabía que a él esta parte, por todo lo que hemos vivido y como se entendi, no le iba a gustar pero él también sabe de algo que me pasó y que no me gusta que me invadan y me toquen así en el momento y la situación en la que estaba, no lo puedo hablar aquí. Lo hablaré con mi marido en casa". Y añadía rotunda: "Yo sé que él cuando le explique me va a entender, más en las condiciones en las que estaba yo".

Como no podía ser de otra forma, Ángel insistía ante las preguntas de Ion Aramendi que apoya a su mujer al 100% a pesar de su equivación. "Lo está pasando mal, no está acostumbrada a que yo no esté y de alguna manera no estamos acostumbrados a estar separados. Tiene todo mi apoyo, pero no puedo defender si se ha equivocado. Tiene todo mi apoyo, creo que si le dan la oportunidad pueden ver como Ana es capaz de enderezar la situación".