Ana Rosa entra de lleno en la polémica con Ángel Cristo: "Todo el día llorando".

Hace unos días Ana Herminia, esposa de Ángel Cristo y concursante de Gran Hermano DÚO 3, denunció el comportamiento de un compañero de la casa de Guadalix. En una discusión con Javi, el gallego le tocó varias veces la rodilla, sin gesto de agresión física pero sí de forma reiterada, algo que encendió a Ana Herminia. Momentos más tarde, la concursante pedía de forma irrevocable la expulsión de Javi.

Esta actitud ha sido apoyada por muchos, pero también criticada, al señalar que estaba exagerando una cosa que no era lo que ella estaba dando a entender. Incluso Ángel Cristo ha señalado que su mujer se había equivocado: "No tiene justificación, se ha equivocado gravísimamente. En la casa de magnifica todo, pero no tiene justificación. Estoy seguro de que, cuando salga y o vea, lo va a reconocer. Es un error grave. Aquí está equivocada y no puedo decir otra cosa".

Precisamente, con estas palabras fue con lo que abrió Ana Rosa Quintana el tema, señalado que estaba de acuerdo con la opinión del hijo de Bárbara Rey. "Ana Herminia acusó a uno de sus compañeros de GH DÚO de haberla agredido, algo que nunca sucedió, y Ángel Cristo, su marido, ha podido hablar con ella y le confirmó que había cometido un gran error", comenzó diciendo la presentadora.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Ana Rosa lanzó una fuerte crítica a la concursante, señalando que está "todo el día llorando". Después de poner una serie de imágenes sobre la conversación que tuvo Ana Herminia con Ángel Cristo, los espectadores esperaban poder presenciar un debate sobre el anuncio. Sin embargo, la presentadora tuvo que terminar el programa de forma rápida. "Sé que tenéis muchas ganas de comentar, pero va a ser mañana. Hoy nos vamos un poquito antes, pero no se acostumbren ustedes. Un besito, hasta mañana".

Guerra con Sonsoles Ónega

Hace pocos días Sonsoles Ónega hablaba de su rivalidad con Ana Rosa Quintana y de cómo los cambios que ha ido experimentando su programa durante estos años no le han preocupado, ya que siguen manteníendose en cabeza frente a la competencia. En una nueva entrevista con la revista ¡Hola! ha vuelto a mencionar a la presentadora y, en esta ocasión, hablando de su sobrino.

"Trabajo en una cadena a la que quiero que le vaya muy bien. Las guerras encarnizadas no me gustan y suelo huir de ellas también cuando me he visto envuelta en alguna. La competencia sana y es buena entre cadenas, aunque no me gusta tanto entre compañeros", expresó sobre estar a díario siguiendo los movimientos del resto de cadenas y cómo vive ella la competencia.

También le preguntaron por unos comentarios del sobrino de Ana Rosa en los que le atacaba. Ante esto, Ónega muestra cierta pena. "La verdad es que me apenan. Ya sé que es un verbo que destila cursilería, pero es que lo vivo así. Hemos sido compañeros y seguimos siéndolo porque esta profesión es estrecha y corta. Creo que los ataques personales no nos ayudan en nada".