Una argentina, eufórica por lo que puede hacer sola de noche en España: "Desde que vivo acá..."

En el vasto universo de TikTok, donde miles buscan destacar, hay una argentina que ha logrado capturar la atención de miles con su estilo único y su auténtica forma de compartir la vida. Lola Cabeller se ha convertido en una sensación en España, un país que ahora llama hogar. Su transición de Argentina a Europa ha sido un viaje lleno de descubrimientos, desafíos y, sobre todo, éxito en la plataforma que ha redefinido las redes sociales.

Y como influencer que es, no ha querido dejar de contar su día a día en su nuevo destino, en Las Palmas de Gran Canaria, compartiendo todo aquello que le sorprende de la vida en España por ser tan diferente respecto a la de su país natal. De hecho, ya lo hizo en un exitoso vídeo muy comentado en el que se sorprendió por lo que hacen los españoles en la ducha.

De Argentina al corazón de España

La historia de Lola Cabeller comienza en su natal Argentina, un país conocido por su rica cultura y vibrante comunidad de tiktokers. Sin embargo, parece que en España ha encontrado realmente su nuevo nicho.

El traslado a España no fue solo un cambio de ubicación, sino también una transformación personal y profesional. En un país con una cultura digital en auge, Lola supo capitalizar en las tendencias locales, adaptándose y resonando con su público. Su contenido, que mezcla elementos de la vida diaria con toques de humor y reflexión personal, ha capturado los corazones de sus seguidores, quienes se sienten identificados con su historia de inmigrante y emprendedora digital.

El impacto de TikTok en la vida de Lola Cabeller

Para muchos, TikTok es una plataforma de entretenimiento, pero para Lola Cabeller es mucho más que eso. Es un medio para conectar, inspirar y empoderar a otros. Con un contenido que varía desde tutoriales de estilo de vida hasta anécdotas personales, Lola ha creado una comunidad que se siente cercana y conectada.

La influencia de TikTok en la vida de Lola es innegable. Según estadísticas recientes, España es uno de los países europeos con mayor uso de TikTok, lo que proporciona un terreno fértil para creadores de contenido como ella. Este fenómeno ha permitido a Lola no solo ganar seguidores, sino también establecer colaboraciones con marcas locales e internacionales, aumentando su visibilidad y credibilidad en el ámbito digital.

La alegría de poder hacer esto sola por las noches

En otro de sus vídeos, Lola Cabeller se ha grabado en Las Palmas de Gran Canaria haciendo operaciones con dinero en un cajero automático de un banco sola y en noche ya cerrada. Según cuenta ella misma, es algo que en Argentina no puede hacer una mujer sola, y menos a las 00.30 horas de la noche...

"Desde que vivo en España puedo ingresar y sacar plata del cajero en el horario que se me cante del culo. Es un sábado a las 00.30 de la noche y yo estoy sacando plata del banco y nadie me está robando", afirma sorprendida la tiktoker argentina. De nuevo, su vídeo se ha llenado de comentarios, algunos explicándole que en España eso es normal y otros advirtiéndole que, aunque Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad segura, no se confíe en exceso.