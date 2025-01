Arturo Vals desvela el futuro fichaje de Belén Esteban por Antena 3: "Un sí a todo"

Belén Esteban es sin duda una de las personas televisivas que más impacto han tenido en el último año. Su regreso a la televisión de la mano de Ni que fuéramos Shhh le ha llevado a diversos programas como La Resistencia de David Broncano, donde ya ha asistido como invitada en varias ocasiones, o a El Hormiguero, donde tuvo su primera aparición después de llevar años intentando asistir al programa.

Ante un posible regreso, otro presentador de Atresmedia ha sido preguntado al respecto, señalando si le gustaría ver a Belén Esteban en su programa. Se trata de Arturo Valls, presentador de Mask Singes que ha asegurado que le encantaría tener a la de Paracuellos cantando en su concurso. "Ojalá esté en la próxima edición, ella sería una máscara increíble. Belén es un sí a todo, donde quiera estar, va a hacer siempre un buen papel, es divertidísima".

El cómico también habló sobre el paso por el programa de la gran archienemiga de Esteban, María Jesús Campanario, que dio la sorpresa a todos al aparecer en la última temporada. "Pues la verdad es que yo solo la veo unos segunditos. No recuerdo ahora cuál era su máscara. Yo comparto más momentos con la ovejita que con la propia María José, pero luego en la entrevista y tal la verdad es que divinamente, no dio ningún problema".

La última hora de Belén Esteban

El delicado estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, que permanece ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del hospital materno infantil de Gran Canaria, ha generado que la familia y amigos más cercanos se trasladen a la isla para acompañar a la influencer en estos momentos tan complicados. La influencer ha contado con el apoyo incondicional de Belén Esteban, amiga cercana de la influencer desde su paso por ‘Sálvame’.

La colaboradora, tras pasar el fin de semana en Las Palmas, regresó a Madrid para continuar con su trabajo en ‘Ni que fuéramos Shhh’. Sin embargo, no dudó en compartir, visiblemente emocionada, cómo fue su experiencia acompañando a Anabel y su familia en estos difíciles días. "No sabía que había tanta gente que quería tanto a mi amiga. Increíble, me quedé muy impactada. Ellos lo saben y están muy emocionados", comentó Belén Esteban.

La colaboradora también aprovechó para hacer una reflexión sobre lo verdaderamente importante en estos momentos difíciles: "Todo el mundo que ha ido allí es por una persona que se llama Alma. Yo no voy a entrar en si he estado o no con quién, lo primordial es Alma, Anabel y David", dejó claro, en respuesta a las especulaciones sobre los enfrentamientos familiares de los Pantoja.

Además, Belén Esteban no dudó en resaltar: "La gente que estábamos allí, familia y amigos, estábamos por ellos y por los abuelos de ambas partes. Merchi, la conocida, y su pareja Fernando, que ha estado allí desde el primer momento. También quiero nombrar a Antonio y Marina, los padres de David", expresó con cariño.

La colaboradora también se mostró positiva, a pesar de la lentitud en la evolución de la situación. "He llorado, poquito a poco. Yo estoy muy positiva. A mí me ha asombrado (la actitud de Anabel) pero tienen momentos", explicó. Belén también agradeció el trabajo del equipo médico y a los familiares de los niños que se encuentran en el hospital. "Todo va muy lento, muy lento... Quiero agradecer al hospital, a los familiares de los niños que están allí. Anabel y David están agotados, pero solo quiero decir que poquito a poco, la cosa va a salir bien. Los que tienen que hablar son ellos, los amigos solo estamos para apoyar", zanjó, dejando claro que el foco debe mantenerse en el bienestar de Alma y su familia.