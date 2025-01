Carmen Borrego se confiesa sobre el romance de su hijo con esta compañera de GH Dúo: "Me gusta muchísimo"

Desde que José María Almoguera decidiera abandonar el anonimato y convertirse en personaje del papel couche, el hijo de Carmen Borrego acapara titulares cada semana. Hace unos días sorprendía a todos al anunciar que participaría en la nueva edición de GH DÚO en la que será su primera incursión en el universo reality, un medio que tanto su tía Terelu Campos como su madre Carmen Borrego conocen a la perfección tras su aparición en diferentes versiones de estos formatos en Telecinco.

Ahora, el que fuera técnico de sonido se encuentra dentro de la casa más famosa de la televisión concursando en GH Dúo. Antes de poner rumbo a su primer reality, el televisivo mantuvo un extenso encuentro con su madre en casa de esta en el que también estuvieron presentes José Carlos, marido de la colaboradora y su otra hija.

Una cumbre que hace pensar que la reconciliación entre madre e hijo está más cerca que nunca.

Con ese acercamiento en el horizonte, parece que el hijo de Carmen Borrego está viviendo al máximo su concurso. José María Almoguera se está abriendo con todos sus compañeros y parece que María La jerezana estaría jugando un papel fundamental en este sentido. La concursante habría notado cierto feelling con el hijo de la colaboradora, sin embargo, habria reculado en sus intenciones de avanzar con el técnico de sonido al darse cuenta de que la actitud que mantiene con ella es la tónica habitual con el resto de compañeras de la edción.

Sobre qué opinión le merece a la colaboradora el acercamiento entre su hijo y la concursante, la hermana de Terelu Campos no ha eludido el tema y ha contado en directo si se imagina un romance entre La jerezana y José María Almoguera.

Romance en ciernes

Ayer, Carmen Borrego veía en directo las palabras que la concursante pronunciaba sobre su hijo: "Dormimos en camas pegadas, pero nada más allá de nada. Yo pensaba que tenía feeling conmigo, pero luego me he dado cuenta de que con todas las chicas es igual. Dije, pues voy a tomar distancia porque ya en la casa se estaba rumoreando que había miradas. Igual me puse un poco celosa, celosa, entrecomillas", comenzaba a decir María Sánchez en 'Gran Hermano Dúo'.

La concursante ha continuado hablando sobre sus sentimientos: "Al tomar esa distancia, que me estoy liando, he sido un poco borde y, claro, a mí se me nota todo en la cara en un momento". María Sánchez ha confesado que José María Almoguera se interesó por si le pasaba algo o estaba enfadada con él por algún asunto: "Creía que yo era diferente, pero con todas es igual porque yo he estado observando", ha continuado diciendo María 'la jerezana'.

Tras ver esta confesión, Carmen Borrego se ha pronunciado sobre una posible relación entre su hijo y la concursante. La colaboradora ha opinado sobre qué le parece la concursante para su primogénito: "María es una tía estupenda, que me gusta muchísimo, pero yo creo que él debe vivir la experiencia él solo. Creo que en el momento en el que ya tienes una relación con cualquier chica de la casa, condiciona tu concurso y ya te comunicas igual con el resto de compañeros de la casa", ha comenzado diciendo la hija de María Teresa Campos.