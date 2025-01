El desagradable momento que se ha producido en La isla de las tentaciones y que obliga a intervenir a la organización: "Está siendo atendida por el equipo"

La isla de las tentaciones empezaba fuerte su nueva edición con las parejas y los solteros y solteras dándolo todo. La octava edición de 'La isla de las tentaciones' ha sorprendido a la audiencia con la incorporación de tres tentadores VIP no anunciados previamente entre el casting original: Manuel González, Gabriella y Rubén Torres. Estos participantes, con experiencias previas en realities y una notable presencia mediática, prometen revolucionar las dinámicas en las villas y poner a prueba la solidez de las parejas participantes.

Manuel regresa al programa tras su participación en la tercera edición, donde protagonizó momentos memorables, incluyendo la famosa expresión popularizada por su entonces novia "la manita relajá". En aquella ocasión, acudió acompañado de Lucía Sánchez, pero la tentación pudo con él. Ahora, su regreso ha generado expectación, especialmente por su declaración de intenciones: "Aquí hice historia, y pienso volver a repetirla, así que esta noche… ¡carricoche!".

Gabriella también participó en el reality, en su séptima edición, donde inició una relación con Álex que culminó en una propuesta de matrimonio durante el programa. Sin embargo, la relación no prosperó fuera de la televisión. Ahora, Gabriella regresa decidida a encontrar el amor y ha manifestado su interés en Montoya, uno de los participantes de la actual edición.

Con todos estos reclamos, la edición promete desde el primer programa. Ahora, en la segunda entrega del polémico reality, la atención se centraba entre otros en la pareja formada por Gerard y Alba.

Todo se producía en el momento en el que las parejas debían elegir con qué solteros y solteras querían tener su primera cita.

La tensión se desencadenaba cuando Gerard decidía tener este encuentro con Aída, quien fuera amiga de Alba y con la que esta le había prohibido tener cita.

Desagradable momento

La isla de las tentaciones sigue regalando auténticos momentazos que se convierten en carne de meme en redes sociales. Si en la primera entrega de esta nueva edición varias frases dichas por los concursantes del programa acababan volviéndose célebres en cuestión de minutos, esta vez ha sido un desagradable momento marcado por la tensión entre una de las parejas lo que ha hecho saltar todas las alarmas.

En este caso ha sido una disputa entre Gerard y Alba lo que ha dinamitado el momento en el que las parejas debían elegir con qué solteros querían tener cita.

En cuanto Gerard ha pronunciado el nombre de Aída, su novia se ha venido abajo, llegando incluso a tener que intervenir el equipo médico del programa. Alba elevaba el tono y le pedía que parara de hablar: "Yo no soy tu novia porque estás eligiéndola a ella. ¡Cállate y escúchame! No te reconozco. Gerard, me quiero ir. Gerard, me voy", decía sobrepasada hasta que Sandra Barneda le pedía que volviera a su asiento. "Vete, nos vamos, tú para tu casa y yo para la mía. Si no cambias, nuestra relación está rota. Te trato siempre como a una princesa siempre y tú te pasas mucho conmigo, y eso se ha acabado ya", le decía Gerard muy tajante.