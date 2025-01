Emma García se pronuncia tras el accidente que ha sufrido y que afecta a su hija: "Un accidente de coche"

Emma García es una rostro muy conocido de la pequeña pantalla. Como rostro insignia de Telecinco, la presentadora está al frente de las tardes de los fines de semana de la cadena de Mediaset con el programa de actualidad Fiesta.

Y es que la vasca es una profesional consolidada en el mundo de la comunicación, desarrollando gran parte de su carrera en Telecinco. Sus inicios en la cadena se remontan a A tu lado, programa que permaneció en antena durante 7 años hasta desaparecer de emisión en 2007.

Precisamente sus tablas en televisión parecen haberle sido muy útiles el pasado fin de semana, cuando la presentadora se puso al frente de Fiesta como cada tarde, horas después de que su hija Uxue hubiera sufrido un inesperado accidente de coche.

Accidente de coche

Con el panorama social pendiente de la última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja, Emma García ha querido solidarizarse con la influencer ante un de sus momentos más difíciles. La pequeña Alma, de solo 40 días de vida, se encuentra ingresada en el hospital materno infantil de Gran Canaria, sin embargo no ha trascendido nada acerca del problema de salud que padece. No obstante, la preocuapación es máxima y ha hecho que el clan Pantoja se una más que nunca ante un panorama crítico.

Sobre lo preocupante que es que los hijos sufran algún tipo de problema se ha pronunciado la presentadora y es que el pasado viernes su hija Uxue sufría un accidente de coche que dejaba a la presentadora con la angustia en el cuerpo. "Cuando eres madre, cualquier cosa que le pase a tu hijo es que se te va el mundo", introdujo la vasca. "El otro día, el viernes, tuvo mi hija un pequeño accidente de coche y el sábado estaba con un susto en el cuerpo que no sé si se me notó o no", contó a los colaboradores. Afortunadamente, todo quedó en un susto, ya que todo "está bien, está fenomenal". "Pero se pasa fatal, te descoloca", reconoció la comunicadora de Mediaset.