El inesperado acompañante con el que Tamara Falcó ha reaparecido en Instagram tras anunciar la enfermedad que padece: "Con Jacin"

Tamara Falcó ha pasado unos días de relax en un exclusivo resort en México en compañía de su hermano Manolo Falcó, su cuñada Amparo Corsini, y otros familiares como Álvaro Falcó e Isabelle Junot.

Tras esta escapada en la que además celebraron la Nochevieja, la aristócrata ha regresado a Madrid para recuperar su silla en El Hormiguero, programa en el que colabora y donde no desaprovechaba la oportunidad de echar en cara a su marido Íñigo Onieva el haber contraído un molesto resfriado. "Mi abrigo hizo su función, pero el resfriado me lo pegó Íñigo", decía la hija de Isabel Preysler en el programa de Pablo Motos.

Ahora, tras contar en el programa en el que colabora que había ocntraído una gripe por culpa de su marido, la aristócrata ha reaparecido en sus redes sociales acompañada de un nuevo e ineseprado acompañante. "Fotos bonitas con Jacin", decía la hija de Isabel Preysler junto a la imagen.

Problema de salud

¿El motivo? El resfriado que le contagió en los primeros días de 2025 y por el que no pudo acompañar al empresario a la tradicional comida de Reyes en la residencia de su suegra, Carolina Molas, a pesar del impresionante abrigo tipo edredón de Dolce & Gabanna que adquirió durante una reciente escapada en pareja a Nueva York: "Mi abrigo hizo su función. pero el resfriado me lo pegó Íñigo" apuntaba divertida, encantada con su adquisición aunque reconoce que no le sacará demasiado partido ya que las temperaturas en la capital no son tan bajas como en la ciudad de los rascacielos.