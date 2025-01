Isabel Pantoja toma una importante decisión y lo deja todo por el estado de la hija de Anabel: "No puede hacer nada"

Preocupación por el estado de salud de la hija recién nacida de Anabel Pantoja. Todas las alarmas saltaban el pasado viernes 10 cuando los seguidores de la influencer se percataban de que la sobrina de la tonadillera no había publicado contenidos en sus redes en toda la mañana, un moviemiento que alertó a su comunidad por lo activa que es la de Triana en Instagram.

Rápidamente se desplazaban hasta la isla gran parte del clan Pantoja como su tía Isabel y su tío Agustín o sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja. Algo que evidenciaba la gravedad de la situación de la pequeña, cuyos detalles sobre la patología o problema de salud que han provocado su ingreso hospitalario aún se desconocen.

Por el momento, el hermetismo es máximo y no han trascendido detalles sobre cómo se encuentra o cómo evoluciona la pequeña. Sin embargo, Isabel Pantoja, tía de la influencer y uno de sus principales apoyos, parece haber tomado una inesperada decisión ante la difícil situación que atraviesa su sobrina: permanecer en Gran Canaria hasta que todo se estabilice.

Inesperada decisión

Desmintiendo sin necesidad de palabras los rumores de distanciamiento surgidos con Anabel Pantoja en los últimos tiempos, Isabel Pantoja no dudó ni un minuto en aparcar todos sus compromisos para desplazarse a Gran Canaria con su hermano Agustín cuando su sobrina les informó el viernes 10 de enero de que su hija Alma, de apenas mes y medio de vida, había sido ingresada de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de las Palmas.

Al margen de su conflicto familiar con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, la cantante ponía rumbo a la isla canaria el sábado y, de inmediato, se trasladaba al centro médico para estar al lado de la influencer ante esta situación crítica en la que la preocupación por su pequeña es máxima.

Sin embargo, la tonadillera tiene claro que en estos momentos no es la protagonista, y evitando que el foco se centre en ella, evitaba un reencuentro que sin duda sería incómodo con sus hijos en el hospital, optando por quedarse el domingo en un hotel cercano coincidiendo con la llegada del Dj y de la tertuliana televisiva para arropar a su prima.

Así lo ha asegurado Antonio Rossi en 'Vamos a ver': "Isabel Pantoja está en un muy segundo plano. No quiere ser protagonista de absolutamente nada. Está apoyando a Anabel en todo pero no quiere aparecer ni quiere que se focalice todo en ella. La prioridad y lo importante es arropar a Anabel". "Ha visto a su sobrina, ha estado con ella y está en la retaguardia a la espera de saber lo que ocurre, porque sabe que en el hospital no puede hacer nada" ha añadido.

El estado de la recién nacida no ha cambiado "ni para bien ni para mal" en los últimos días, y ante las próximas horas que serán clave para ver su evolución, y sabiendo que la situación "será lenta y va para largo", ha apuntado el periodista, la cantante de 'Marinero de luces' ha tomado una decisión.

Ha viajado a Las Palmas sin vuelo de vuelta y su intención es permanecer cerca de Anabel en este trance tan delicado, por lo que sus planes más inmediatos pasan por quedarse en Canarias "el tiempo que sea necesario", aparcando todos sus compromisos y dejando todo a un lado para apoyar a su sobrina mientras la pequeña Alma continúe ingresada.

"De momento no se vuelve a Madrid. Va a estar sine die en Gran Canaria a la espera de noticias sobre la evolución de los acontecimientos y una vez sepa cómo están las cosas, tomará una decisión" ha revelado el colaborador.