Marisa Martín-Blázquez y Antonio Montero, victimas de un robo en su domicilio: "Estaban los ladrones dentro"

Hace unos días, Marisa Martín-Blázquez dejaba un mensaje un tanto misterioso en sus redes sociales. Haciendo un repaso de lo que fue el año, la periodista aseguraba que no había tenido una buena última etapa, pero no desvelaba los motivos.

"Para terminar, hace unos días, algo tremendo y muy desagradable. Me ha dejado vulnerable, a mí que soy la reina del ‘no te preocupes, ocúpate’. Pero, a veces, como en el temazo de Quique González, ‘La vida te lleva por caminos raros’ y vas y …¡Booom! ‘petas’ del verbo petar, –de la primera conjugación– que es una manera, muy coloquial, de decir que explotas", exponía la periodista.

Ante esta confesión, la mujer de Antonio Montero añadía que "Y entonces, no te ves superwoman ni todopoderosa, ni empoderada, ni mierdas. Te ves pequeñita, vulnerable y casi sola". Sin embargo, Martín-Blázquez quiso cerrar con un mensaje de optimismo. "Menos mal que, de repente, una llamada de teléfono, un mensaje o un beso de tus hijos, te vuelven a hacer brillar y sentir que sí, que contigo no hay quién pueda y con tu sonrisa, tampoco".

Días después, la colaboradora de TardeAR desveló que era lo que había ocurrido. "Son cosas que pasan en la vida. Es un impacto llegar a tu casa y encontrárnosla como la encontramos. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija y volvimos…", empezó diciendo la periodista, señalando que había sufrido un robo en casa durante las navidades.

"Se lo encontró mi hija. Estaban los ladrones dentro. Yo siempre intento que de todas las cosas que pasan sacar la parte positiva, y aquí no nos ha pasado a nadie nada. Hemos visto otros casos de gente conocida en que ha habido violencia", comentó, aun afectada por el trágico hecho que tuvo que vivir en su propia casa.

"Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Se lo han llevado todo. Bisutería la han dejado. Al principio sospechamos de que fuera por algo periodístico pero en cuanto vino la Guardia Civil ya supieron que… no voy a dar muchas explicaciones pero parecen bandas organizadas", aseguró Martín-Blázquez, señalando que no puede hablar sobre ciertos detalles ya que es un tema que está llevando la policía.

Antonio Montero quiso añadir algo de información sobre el caso. "Estuvimos fuera dos horas y media e incluso creo que alguno de ellos nos siguió al restaurante y cuando nos vio salir, les debió avisar. Salieron con prisas, se dejaron cosas. Nos ha costado bastante trabajo dejar las cosas como estaban. Esto son cosas que no tienen la menor importancia. Son cosas de valor… A mí me da rabia los broches que llevo los viernes que son chulos, todos mis relojes…".

"Llegamos en un momento en que estaban y aceleraron y se llevaron lo que vieron. Lo que más me duele no son las cosas materiales, si no sentimentales, de mi abuela, de mi madre…", resolvía Martín-Blázquez.