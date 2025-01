Ion Aramendi interrumpe GH Dúo por este enfrentamiento entre dos concursantes: "Quiero que me escuchéis todos"

La tensión en GH DÚO sigue siendo una de las tónicas del reality. Desde que empezara la nueva edición del concurso, en la casa se han abierto varias tramas. Algunas de ellas con el hijo de Carmen Borrego como protagonista y es que al parecer, el técnico de sonido estaría tonteando con algunas de sus compañeras de reality. Concretamente María La Jerezana y Maica Benedicto son las dos mujeres que estarían en el radar de José María Almoguera como posibles conquistas.

Sobre esto ya se ha pronunciado Carmen Borrego, madre del concursante, quien ha confesado cómo se siente ante la posibilidad de tener a una de las dos habitantes de la casa como posible nuera trasla separación de su hijo de Paola Olmedo.

Sin embargo, a pesar de que parece que el amor está en el aire, también ha habido tiempo para que se den varios desencuentros entre algunos de los concursantes. El último ha estado protagonizado por Alex Ghita y Miguel Frigenti, una situación que ha hecho que incluso Ion Aramendi tenga que intervenir e interrumpir la emisión de la gala para lanzar una advertencia a los implicados.

Enfrentamiento

La convivencia en 'GH DÚO 3' está siendo de lo más tensa. Las últimas horas en Guadalix de la Sierra han estado marcadas por el enfrentamiento que se ha producido entre Álex Ghita y Miguel Frigenti. El entrenador personal y el colaborador de televisión, desde que iniciaran su aventura en la casa más famosa de la televisión, se convirtieron en pareja y comenzaron el reality concursando juntos. Sin embargo, las diferencias entre ellos han ido in crescendo. Tanto, que durante el último rifirrafe que han protagonizado, Ion Aramendi ha tenido que intervenir y lo ha hecho poniéndose serio y cantándole las cuarenta como nunca al ex de Adara Molinero.

En un momento dado de la última gala de 'GH DÚO 3', Ion Aramendi ha entrado en directo en Guadalix de la Sierra para ponerse "un pelín serio" y saber a ciencia cierta qué es lo que había pasado entre Álex Ghita y Miguel Frigenti: "Habéis tenido un enfrentamiento hace unos minutos, quiero que me cuentes qué ha pasado", ha preguntado el presentador dirigiéndose directamente al que fuera colaborador de 'Sálvame'. Algo a lo que él ha respondido sin cortarse ni un pelo: "Lo que ha pasado básicamente es que cuando has desconectado se ha dirigido a mí llamándome campeona. El domingo me llamó tóxica. También me ha llamado Peppa Pig, cerda. Le he pedido ya mil veces que no me hable en femenino, que mi género es masculino, pero continuamente, para insultarme, me habla en femenino", ha soltado muy dolido y cabreado con su compañero.

"Quiero que me escuchéis todos, y sobre todo en este momento tú, Álex. Me voy a poner serio", ha comenzado diciendo. "Os lo dije el otro día y os lo vuelvo a repetir. Mucho cuidado con dirigiros a los demás en términos que no corresponden y que son además una falta de respeto. Se puede debatir sin traspasar líneas rojas, y Álex, las estás pasando. A partir de ahora te diriges a Miguel en el género que él ha pedido, en masculino", ha zanjado dejando claro a Álex Ghita que la organización de 'GH DÚO 3' no va a consentir ese tipo de comentarios ni de comportamientos.