Lucas, de Andy y Lucas, se rompe en El Hormiguero y confiesa por qué ha cambiado su nariz: "Es la primera vez que voy a hablar de esto"

Tras meses de especulaciones, al fin Lucas ha dado un paso adelante y se ha pronunciado sobre el notable cambio físico con el que ha sido visto desde finales del año pasado. Su nariz se convertía en el centro de todas las miradas al presentar un aspecto al que no nos tiene acostumbrados.

Ante esto, las redes se llenaban de teorías, a cada cual más disparatada sobre el por qué de su nueva nariz. Sin embargo, el cantante del dúo gaditano siempre negó que se tratara de una intervención estética, asegurando que todo era culpa de la genética y que había heredado la nariz de su padre.

Tras meses de conjeturas. El cantante ha hablado por primera vez en El Hormiguero sobre su nuevo aspecto y ha contado finalmente a qué se debe su nueva imagen. Un tema que ha hecho que el de Cádiz se rompa en directo.

Lucas de derrumba

En plena gira de despedida antes de su adiós definitivo a los escenarios, Andy y Lucas han visitado este martes 'El Hormiguero' y, por primera vez, Lucas ha hablado de su llamativo cambio físico y de cómo le han afectado las críticas por su nueva nariz, reconociendo por primera vez -después de negarlo por activa y por pasiva- sin poder evitar derrumbarse, que se sometió a un retoque estético y que no salió como esperaba.

Aunque fue el año pasado cuando anunciaron su retirada por los problemas cardíacos del artista, la impresionante acogida de sus conciertos ha provocado que alarguen su tour, sin ocultar que la cercanía del fin de su historia como dúo musical -responsable de éxitos como 'Tanto la quería' o 'Son de amores'- les provoca tanto vértigo como tristeza. "Según se acerca la fecha es peor porque está ahí, son 10 meses. Es agónico, pero vamos a disfrutar como enanos, aunque en muchos momentos veamos que se acaba", ha confesado Andy.

"Nos da miedo dejar los escenarios, pero mi problema del corazón lo sigo teniendo. Yo tenía unas taquicardias, por medio de la tensión me daban mareos en el escenario. En el cardiólogo vieron que hay una especie de válvula que me devuelve la sangre y no puedo seguir el ritmo de vida que llevaba. Hay que comer mejor y preocuparse menos por las cosas aunque pueda disfrutar de un concierto", ha explicado Lucas, convencido de que por mucho que les cueste, cuidarse ahora es lo más importante, y su salud pasa por retirarse -por el momento- de la música.

Una entrevista en la que como no podía ser de otra manera Pablo Motos le ha preguntado por la polémica que se creó en torno a su cambio físico el pasado noviembre, cuando se convirtió en viral el nuevo aspecto de su nariz. A corazón abierto y sin poder contener las lágrimas el cantante ha roto su silencio y ha admitido su paso por quirófano, confesando el daño que le han hecho los ataques y memes que recibió en redes sociales.

"Es la primera vez que voy a hablar de esto, porque ha sido muy difícil de gestionar. Me he sentido culpable por ir a ese acto porque una semana antes había habido una DANA y no quería que se hablara de mí más que de la tragedia, me duele mucho. Uno tiene hijos y tengo una madre que hace unos meses le dio un ictus y a mis hijos en el colegio les dicen cosas de mi nariz. Se han escrito cosas en redes sociales que son maquiavélicas, de drogas y demás", ha asegurado completamente roto.

"Me hice una cosa estética en la nariz y no le hice caso a los médicos porque no me puse las gasas ni las cremas" ha confesado, apuntando que "la culpa" de su aspecto actual "es mía": "Lo hice mal y no cicatrizó como tenía que hacerlo". "No quería dar explicaciones, ¿por qué tengo que darlas? Pero bueno, es el precio de la fama así que esta es la cara que voy a tener durante unos meses" ha añadido, sincerándose sobre la razón por la que negó su retoque estético afirmando que su cambio se debía a la genética y a una dieta de adelgazamiento.

"Cada uno es responsable de lo que hace, pero que estés en un restaurante comiendo con tus hijos y te digan disparates restaurante comiendo con tus hijos y te digan disparates delante de ellos... A muchos se les está yendo la pinza. Se me rope el alma, porque la educación y los valores están por encima de todo y en la vida hemos nacido para hacer lo que nos plazca" ha denunciado, sin ocultar lo complicados que han sido de gestionar los ataques y burlas que ha recibido en los últimos tiempos por su físico.

"Parece que nadie se va a fijar en la música que hacemos porque primero que si el gordito y ahora lo de la nariz. La gente se para a mirar el flequillo o la nariz en lugar del trabajo o si alguien es buena persona. Intento darle valores a mis hijos y creo que las redes sociales deberían de controlarse", ha sentenciado emocionado.