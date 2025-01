Risto Mejide ya no se esconde y habla de su futura boda: "Dos personas que se quieren"

Risto Mejide atraviesa un dulce momento personal. Hace unos meses que el presentador no se esconde y no desaprovecha la oportunidad de aparecer en público con Grecia Castta, la mujer de la que se ha enamorado tras su última relación conocida con NatalI a Almarcha, la nutricionista con la que estuvo saliendo una temporada y con la que finalmente rompió definitivamente el año pasado.

Ahora, el presentador de Todo es mentira ha reaparecido de la mano de Castta, actriz de profesión, en la gala de los premios Iris. Un evento al que acudieron derrochando complicidad e incluso se atrevieron a hablar de planes de boda.

Precisamente sobre su paso por el altar quisieron dejar la puerta abierta y no afirmar ni desmentir si están dispuestos a tomar esa decisión próximamente.

Campanas de boda

Enamoradísimos. Así han reaparecido públicamente Risto Mejide y Grecia Castta en la entrega de los Premios Iris de la Academia de Televisión, confirmando que su relación está más que afianzada cuatro meses después de sus primeras imágenes juntos.

En una noche muy especial en la que el programa que presenta el publicista en Cuatro, 'Todo es mentira', se hizo con el galardón a 'Mejor programa de actualidad', la pareja ha derrochado complicidad y gestos de cariño sobre la alfombra roja y, más cómodos que nunca al hablar de su historia de amor, han revelado si se plantean pasar por el altar.

"Soy su fan número uno" ha confesado orgullosa la actriz, que acaparó todas las miradas con un diseño rosa satinado con escote tipo corazón, guantes largos y estola de pelo blanco. "Me encanta escucharle y creo que aprendemos día a día cada uno y eso es lo importante, que somos un equipo" ha destacado, confirmando que Risto es el hombre de su vida y que a pesar del poco tiempo que llevan juntos, se han convertido en un dúo inseparable y le gusta pedirle consejos para continuar su ascenso en el mundo de la interpretación.

De ahí que no les preocupe en absoluto tener que separarse por motivos profesionales, ya que Grecia tiene un proyecto cinematográfico en Los Ángeles por el que estará yendo y viniendo durante una temporada. "La distancia es una actitud" ha sentenciado el presentador, dejando claro que no afectará en absoluto a su relación.

Asegurando que su chica no necesita "ningún consejo" porque tiene sus objetivos muy claros, Risto desvela que sin embargo no le gustaría entrevistarla en la nueva temporada de 'Chester' porque "no soy fan de entrevistar a la gente a la que quieres porque creo que eres demasiado parcial y lo que la gente... Sí, la gente valora mucho la independencia, la objetividad, el poder meter el dedo en la llaga y con alguien a quien quieres... No sería objetivo y quedaría una... imagínate yo babeando durante toda la entrevista. Horrible, horrible" ha reconocido entre risas.

Más cómodo que nunca ante las cámaras, el publicista ha respondido sin dudar a si se plantea casarse con Grecia, la mujer que le ha devuelto la estabilidad y la sonrisa: "De verdad, qué prisa tenéis. Hablamos del amor, que ya es mucho. Los tiempos que corren. No, no te preocupes, pero hablamos de que hay dos personas que se quieren, se admiran. Y que están juntas, pues viva el amor" ha exclamado, dejando claro que por el momento no hay boda.