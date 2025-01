El drama de Lucas de "Andy y Lucas" tras su impactante reaparición: "Miedo a salir a la calle"

Tras meses de especulaciones, al fin Lucas ha dado un paso adelante y se ha pronunciado sobre el notable cambio físico con el que ha sido visto desde finales del año pasado. Su nariz se convertía en el centro de todas las miradas al presentar un aspecto al que no nos tiene acostumbrados.

Ante esto, las redes se llenaban de teorías, a cada cual más disparatada sobre el por qué de su nueva nariz. Sin embargo, el cantante del dúo gaditano siempre negó que se tratara de una intervención estética, asegurando que todo era culpa de la genética y que había heredado la nariz de su padre.

Tras meses de conjeturas. El cantante ha hablado por primera vez en El Hormiguero sobre su nuevo aspecto y ha contado finalmente a qué se debe su nueva imagen. El artista comenta que si a él, con 40 años, le han afectado los comentarios sobre su aspecto físico y la campaña de acoso en redes sociales, en chicos y chicas puede ser muy negativo. Un tema que ha hecho que el de Cádiz se rompa en directo.

Lucas aseguraba que no se explicaba por qué tenía que soportar que una persona le dijera cosas fuera de lugar delante de sus hijos y comentaba que, en muchas ocasiones, no sabía cómo actuar: "Me derrumbaba. No sabía qué hacer. Decía: ‘¿Le digo algo o me enfrento a ella?’. Pero en el fondo sabes que es peor para ti porque esto también es el precio de la fama. Y lo siento mucho, no puedo decir otra cosa", concluía, tapándose de nuevo la cara para evitar ser grabado mientras lloraba.

El cantante denuncia una campaña de acoso "que afecta a mis hijos"

"Es la primera vez que voy a hablar de esto, porque ha sido muy difícil de gestionar. Me he sentido culpable por ir a ese acto porque una semana antes había habido una DANA y no quería que se hablara de mí más que de la tragedia, me duele mucho. Uno tiene hijos y tengo una madre que hace unos meses le dio un ictus y a mis hijos en el colegio les dicen cosas de mi nariz. Se han escrito cosas en redes sociales que son maquiavélicas, de drogas y demás", ha asegurado completamente roto.

"Me hice una cosa estética en la nariz y no le hice caso a los médicos porque no me puse las gasas ni las cremas" ha confesado, apuntando que "la culpa" de su aspecto actual "es mía": "Lo hice mal y no cicatrizó como tenía que hacerlo". "No quería dar explicaciones, ¿por qué tengo que darlas? Pero bueno, es el precio de la fama así que esta es la cara que voy a tener durante unos meses" ha añadido, sincerándose sobre la razón por la que negó su retoque estético afirmando que su cambio se debía a la genética y a una dieta de adelgazamiento.

"Cada uno es responsable de lo que hace, pero que estés en un restaurante comiendo con tus hijos y te digan disparates restaurante comiendo con tus hijos y te digan disparates delante de ellos... A muchos se les está yendo la pinza. Se me rope el alma, porque la educación y los valores están por encima de todo y en la vida hemos nacido para hacer lo que nos plazca" ha denunciado, sin ocultar lo complicados que han sido de gestionar los ataques y burlas que ha recibido en los últimos tiempos por su físico.

"Parece que nadie se va a fijar en la música que hacemos porque primero que si el gordito y ahora lo de la nariz. La gente se para a mirar el flequillo o la nariz en lugar del trabajo o si alguien es buena persona. Intento darle valores a mis hijos y creo que las redes sociales deberían de controlarse", ha sentenciado emocionado.