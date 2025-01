Indignación ante un comentario sobre el físico de la novia de David Broncano: "Deberías operarte"

Silvia Alonso, con más de 350.000 seguidores en Instagram, no suele tener mucho "hate" (como se conoce al odio en redes sociales). Sin embargo, desde que salió a la luz su noviazgo con David Broncano, la actriz tiene que lidiar con nuevos seguidores que no siempre acuden a sus perfiles sociales a conocer más a la persona que está detrás de la actriz.

Alonso compartió unas fotos de los primeros del año en Tenerife junto al mensaje "Resfriado y volcanes para empezar el año". En las imágenes, en las que no aparecía en compañía de Broncano, la actriz disfrutaba del paisaje volcánico, los atardeceres y el buen tiempo. Unos días de desconexión alejada de la ciudad y de las obligaciones. Pero se formó lio en los comentarios.

Un chico comentó al ver las fotos que se notaba "que se ha operado los pehos". Aunque Silvia no entró a contestar, sí lo hicieron otras personas ofendias por lo que había escrito. "Tu comentarios es insignificante", "a tí igual te hace falta operarte el cerebro" o "¿a tí que te importa?" fueron algunas de las respuestas que recibió. Otros, en cambio, optaron por atacarle y escribieron: "deberías operarte tú también y ponerte pelo". El autor del comentario sobre los pechos de Silvia Alonso no dudó en defenderse y pedir que no se metieran con su físico: "Después criticáis a los que llaman a Lalachus gasterópoda y tú haces lo mismo. Solo he dicho que se ha operado los pechos y no he faltado el respeto a nadie".

David Broncano y Lalachus fueron los encargados de dar las Campanadas en TVE. Arrasaron en audiencia y superon a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, en Antena 3. Sin embargo, la elección de Lalachus como presentadora no estuvo exenta de polémica. Hubo quien descalificó el físico de la joven para argumentar que no era la indicada para presentar un evento así. pese a los buenos resultados y la grata experiencia para todos, David Broncano lo tiene claro: no quiere volver a presentar las Campanadas en TVE. Así lo aseguró hasta dos veces durante este primer programa del año de 'La revuelta'. "Estuvo muy bien, pero ya", llegó a decir.

Lalachus volvió a exhibir su más absoluta felicidad por haber protagonizado uno de los momentos del año en televisión y a decir que repetiría encantada, de la mano de Broncano. Su respuesta fue contundente de nuevo: "Pues va a ser que no". Aunque se le veía muy seguro de su decisión, a buen seguro que RTVE intentará convencerle a lo largo del año para que cambie de postura y repetir así el éxito de la última Nochevieja.