Paola Olmedo se queda sin palabras tras enterarse del polémico beso de su exmarido en GH Dúo y advierte: "Seré mala persona pero..."

Desde que José María Almoguera decidiera abandonar el anonimato y convertirse en personaje del papel couche, el hijo de Carmen Borrego acapara titulares cada semana. Hace unos días sorprendía a todos al anunciar que participaría en la nueva edición de GH DÚO en la que será su primera incursión en el universo reality, un medio que tanto su tía Terelu Campos como su madre Carmen Borrego conocen a la perfección tras su aparición en diferentes versiones de estos formatos en Telecinco.

Ahora, el que fuera técnico de sonido se encuentra dentro de la casa más famosa de la televisión concursando en GH Dúo y ha acabado convirtiéndose en uno de los protagonistas de la edición. Además de su reveladora curva de la vida, en la que confesaba que había iniciado un proceso de reconciliación con su madre, Carmen Borrego, ahora, el técnico de sonido ha vuelto a ser el centro de atención esta vez por haber protagonizado el primer beso de la edición. Un momento que vivía con María La Jerezana.

José María Almoguera no está perdiendo el tiempo o eso piensan los espectadores de 'Gran Hermano' tras sus besos con María Sánchez. Sobre ello ha sido preguntada la madre de su hijo y su expareja, Paola Olmedo, quien no duda en hablar abiertamente sobre ello frente a las cámaras.

Paola reacciona

En tan solo unos días de convivencia, el amor ha empezado a surgir en la casa de 'Gran Hermano Dúo' y uno de los protagonistas es José María Almoguera. Con su madre opinando desde el plató, el hijo de Carmen Borrego se está 'dejando querer' en la casa demostrando que le gusta jugar con sus compañeras de concurso.

Tanto es así, que en unas horas, el hijo de Carmen Borrego ha pasado de tonteo a un beso en toda regla con una sus compañeras de concurso: María.

Ante estas imágenes Paola Olmedo, su exmujer y madre de su hijo Marc, no ha tardado en pronunciarse y decir lo que realmente piensa de que José MarÍa Almoguera se haya dejado llevar en el reality.

"No lo he visto. Tengo mucho que hacer", empezaba didciendo la argentina sobre el beso que su exmarido ha protagonizado en el concurso. Era el reportero el encargado de contarle con quién había vivido el hijo de Carmen Borrego este momento. "Es un hombre libre, puede hacer lo que quiera. Me parece fenomenal" confesaba la joven quien se quedaba en blanco cuando le pedían que lanzara un mensaje de felictación a Alejandra Rubio por su maternidad: "Seré mala persona pero es que no se me ocurre nada ahora mismo", decía entre risas la ex de José María Almoguera.