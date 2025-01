El verdadero apoyo incondicional de Anabel Pantoja tras el ingreso de Alma: este es su círculo íntimo más allá del clan Pantoja

Anabel Pantoja atraviesa los días más difíciles de su vida tras el ingreso de su hija Alma, de tan solo mes y medio, en estado grave

Desde que se conoció la noticia el pasado 10 de enero, el clan Pantoja no ha dudado en volcarse con ella, pero también lo han hecho otras personas clave que se han convertido en su mayor sostén en este momento tan delicado.

Un entorno unido por Alma

La familia de David Rodríguez, pareja de Anabel, ha demostrado estar a su lado de manera incondicional. Antonio y Marina, los padres de David, han jugado un papel crucial, aunque siempre se han mantenido en un segundo plano, lejos del foco mediático. Según Belén Esteban, gran amiga de la influencer, esta conexión tan especial entre Anabel y sus suegros ha sido fundamental para sobrellevar la situación.

Merchi, madre de Anabel, también ha estado al pie del cañón desde el primer momento, un apoyo que Belén no dudó en resaltar: “Merchi y Fernando no se han movido del hospital. Todos estamos aquí por Alma y por ellos”.

La implicación del círculo más íntimo

Belén Esteban fue una de las primeras en llegar a Canarias para acompañar a su amiga en esta pesadilla. En el programa Ni que fuéramos shhh, la colaboradora contó cómo vivió el momento en que supo de la gravedad de Alma: "No me lo pensé, cogí el primer vuelo con otros amigos de Anabel. Cuando llegué, no pude contener las lágrimas al verla".

Belén destacó la fortaleza de Anabel y David, aunque admitió que el proceso está siendo "muy lento y agotador" para ambos. A pesar del dolor, la colaboradora se mostró optimista: "Poquito a poco, la cosa va a salir bien. Ellos tienen que hablar cuando lo consideren, nosotros estamos para apoyarlos".

El clan Pantoja, unido por Anabel y Alma

Aunque las relaciones familiares en el clan Pantoja han sido motivo de controversia en los últimos años, esta vez todos han aparcado sus diferencias por Anabel y su hija. Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja han viajado a la isla para estar cerca de ella, aunque sin protagonizar ningún encuentro entre ellos. Belén, sin embargo, fue clara: "No es que Anabel haya unido a la familia, cada uno ha venido porque lo ha sentido. Están haciendo lo que tienen que hacer porque Anabel y Alma lo merecen".

Mirando al futuro con esperanza

Las últimas noticias desde el hospital son alentadoras, ya que Alma permanece estable dentro de la gravedad. Mientras tanto, Anabel y David continúan luchando día a día, respaldados por una red de amor y apoyo que no les deja caer.

Con la fuerza de su familia, amigos y seguidores, Anabel Pantoja afronta este momento con la esperanza de que todo mejore. Y, como ha recordado Belén Esteban, "lo importante ahora es Alma, y todos estamos aquí para ellos".