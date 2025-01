Cristina Pedroche, destruida: "Soy un despojo humano"

A finales de año se conoció que la presentadora Cristina Pedroche estaba embarazada del que será su segundo hijo. Un anuncio que realizó a través de las redes sociales, y es que Cristina es muy activa a través de las redes sociales, donde no tiene filtros a la hora de subir vídeo. Y de hecho, acaba de subir un preocupante vídeo a su perfil oficial de la red social de Instagram donde se muestra destruida: "Soy un despojo humano".

En el vídeo que ha subido a sus redes sociales, Cristina aparece sin maquillar, y comenta que un día atrás había dicho que "estaba super arriba, que me veía super guapa, super divina, que me iba a comer el mundo". Sin embargo, en esta ocasión está muy distinta, "vengo hasta con el pelo mojado". Y explica que, cuando llegó a casa, "me dio una bajona extrema. Pero claro, tengo a una niña que quiere todo el rato, además de teta, pues jugar, saltar, que la persiga, esconderse en sitios obvios y que me haga la sorprendida".

Explica también la presentadora que "nos dormimos super tarde, nos hemos vuelto a levantar super temprano, con mil despertares, y hoy soy un despojo humano. ¡Ay Dios mío! ¿Quién soy? ¿Quién me ha visto y quié me ve?".

Cristina Pedroche comenzó su carrera profesional como modelo al integrarse en una agencia de renombre en el mundo de la moda y la interpretación. En este campo, posó para importantes catálogos y revistas, y participó en campañas publicitarias para marcas reconocidas como Movistar y Tampax, entre otras. Además, tuvo apariciones breves en series como Yo soy Bea y Sin tetas no hay paraíso en 2009, y dio sus primeros pasos en televisión como reportera en el canal de videojuegos EATV, parte de Electronic Arts.

No obstante, fue en 2010 cuando alcanzó la popularidad en la televisión al incorporarse al programa Sé lo que hicisteis..., donde reemplazó a Pilar Rubio como reportera. Permaneció en el programa hasta su cierre en 2011, y luego pasó a formar parte de Otra Movida en Neox, un proyecto que lideró desde agosto de 2011 hasta junio de 2012. Durante este período, su simpatía y talento le valieron una gran visibilidad, y apareció en las portadas de revistas como FHM y Primera Línea.

En 2012, dio el salto a la radio al unirse al programa Yu: no te pierdas nada de Dani Mateo en Los 40 Principales, y más tarde comenzó a colaborar en Anda Ya de la misma emisora. En marzo de 2013, alcanzó un hito al convertirse en la primera mujer española en lograr un millón de seguidores en Twitter. A finales de ese año, regresó a La Sexta para incorporarse a Zapeando, un programa diario de sobremesa presentado por Frank Blanco.

Cristina también comenzó a incursionar en la ficción televisiva. En febrero de 2014, participó en un episodio de La que se avecina y, al mes siguiente, apareció en Aída. Ese mismo año, participó en la sexta temporada de Águila Roja y presentó la gala de los premios Neox Fan Awards. Además, colaboró en Los viernes al show en Antena 3.

En diciembre de 2014, firmó un contrato a largo plazo con Atresmedia, lo que representó un importante paso en su carrera. En las campanadas de fin de año de ese mismo año, causó revuelo por su vestido transparente. En 2015, se tomó un breve descanso de Zapeando para presentar Pekín Express en solitario en Antena 3, y luego continuó con el mismo formato en La Sexta en 2016.

En 2018, renovó su vínculo con Atresmedia y, durante las campanadas de fin de año de ese mismo año, volvió a presentar junto a Alberto Chicote desde la Puerta del Sol, destacando por un llamativo vestido con una escultura de vidrio. En 2019, comenzó a colaborar en El hormiguero 3.0 en Antena 3, y ese mismo año, presentó las campanadas por quinta vez, con un diseño especial de Jacinto de Manuel que hacía referencia a la pandemia de COVID-19.

Campanadas

En 2021, presentó Love Island y repitió como conductora de las campanadas en Antena 3. En diciembre de 2022, volvió a presentar el evento junto a Alberto Chicote, liderando la audiencia por segundo año consecutivo, un logro que repitió hasta 2024, cuando TVE recuperó el primer puesto en las audiencias.