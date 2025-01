Se destapa el desagradable comentario de Ana Obregón a una cantante de Operación Triunfo durante las campanadas: "Lloró a lágrima viva"

Ana Obregón ha sido sin duda una de las caras más emblemáticas de las campanadas en TVE. La actriz junto a Ramón García fueron los encargados durante varios años de aconmpañar a la audiencia a despedir el año y dar la bienvenida al nuevo, una fecha emblemática en la que ambos presentadores parecían insustituibles.

Sin embargo, TVE ha cambiado de estrategia en los últimos años, adaptándose a las nuevas demandas del público, tirando por ejemplo en este año de uno de los iconos de la cadena pública, David Broncano, presentador de La Revuelta, quien junto a Lalachus se convirtieron en los grandes triunfadores de la noche.

Por su parte, Ana Obregón reaprecía en esta noche tan especial hace 3 años, cuando en 2022 volvía a presentar las campanadas de la mano de Roberto Herrera y Nía Correia. Ahora, ha sido el presentador canario el que ha destapado lo que no se vio detrás de cámaras entre la cantante de Operación Triunfo y la actriz. Y es que al parecer, la madre de Alex Lequio no habría tenido buenas formas para con la joven.

Polémica tras las cámaras

Aless Lequio, su hijo, fallecía el 13 de mayo de 2020 como consecuencia del cáncer que padecía. Su pérdida dejó a Ana completamente desolada y alejada de las cámaras. Sin embargo, la noche del 31 de diciembre de 2020, la actriz volvía a la televisión para dar la bienvenida al 2021 y lo hacía con "un corazón que, aunque esté roto, está lleno de amor", confesaba ella misma. No fueron sus primeras campanadas, ni tampoco las últimas. Al año siguiente volvió a presentarlas, esta vez junto a Los Morancos. Tras ella, desde Canarias, el presentador Roberto Herrera y la cantante Nía Correia. Una noche mágica, como cada año, que ahora sabemos, estuvo empañada por un episodio de lo más desagradable.

"Si te das cuenta, en el spot publicitario de las campanadas de ese año, no sale Nía", comienza explicando sobre las campanadas de 2022, y entonces desvela el motivo: "¿Por qué sería? Nía lloró a lágrima viva", asegura, "lo que yo vi y lo que vieron mis compañeros de Los Morancos de cómo trató Anita a Nía... y todo porque la niña es muy guapa, muy joven", confiesa Roberto, dejando boquiabierto al presentador del pódcast. "Así que se negó a salir porque la hizo llorar, y Nía es un sol de mujer, no se queja de nada, se adapta a todo... A mí con Ana se me cayó un mito", zanja Roberto Herrera.