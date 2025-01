La exmujer de Ortega Cano estalla tras lo ocurrido con su tienda: "Me han dejado tirada"

Ana María Aldón ha subido una serie de vídeos a su perfil oficial de la red social de Instagram donde acaba estallando con lo que ha ocurrido con su tienda: "Me han dejado tirada".

Y es que, como explica en el vídeo, la exmujer de Ortega Cano está organizando la mudanza de casa y tienda, pero no está siendo tal y como le gustaría. "Yo me despierto a las 04:00 nada más que intentando solucionar problemas, porque bueno, al final no es solo una mudanza de una casa, es una mudanza de una casa, de una tienda, de un perchero, del wifi".

Y sobre este último asunto es el que le está dando más problemas, porque como asegura, las compañías "me han dejado tirada". Aún así, ha agradecido mucho las muestras de cariño recibidas estos días.

Ana María Aldón ganó notoriedad en 2012 cuando se hizo pública su relación con el extorero José Ortega Cano, con quien estuvo vinculada sentimentalmente. La pareja esperaba un hijo, José María, quien nació el 8 de febrero de 2013.

Poco después, Ortega Cano fue ingresado en prisión debido a un accidente ocurrido en 2011, en el que perdió la vida Carlos Parra. A pesar de esta difícil situación, Ana María Aldón permaneció a su lado, estrechando también una buena relación con los hijos del torero, Gloria Camila y José Fernando.

A pesar de la ruptura con Ortega Cano, Ana María Aldón ha logrado establecerse como colaboradora en televisión, participando en el programa Fiesta, presentado por Emma García en Telecinco, aunque en la actualidad se encuentra alejada de este espacio.

Ortega Cano

Nacida en 1979 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Ana María Aldón alcanzó la fama cuando su relación con Ortega Cano se hizo pública, y más tarde se casó con él. En 2020, participó en la edición de Supervivientes, convirtiéndose en una de las concursantes más queridas por el público, lo que la llevó a ocupar el segundo lugar. En esa edición, en la que también participaron personalidades como Rocío Flores, Hugo Sierra y José Antonio Avilés, el ganador fue Jorge Pérez.