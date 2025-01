Isa Pantoja vuelve a la tele y rompe el pacto familiar de silencio: "La situación ha sido un horror"

Isa Pantoja se ha sentado en el plató de 'Vamos a ver' por primera vez tras el ingreso hospitalario de urgencia de la hija de su prima Anabel Pantoja, Alma, el pasado 10 de enero. Aunque la situación continúa siendo complicada, y la preocupación es máxima por su estado, todo apunta que la pequeña está evolucionando bien y, como ha revelado Antonio Rossi ante la atenta mirada de la hija de Isabel Pantoja, hay "más tranquilidad" que en días atrás puesto que ha habido una "evolución favorable": "No hay retroceso y sí pequeños pasos adelante, pequeños pero sí lo suficientemente significativos para tomarse las circunstancias de manera optimista aunque esto es un proceso largo".

Ha sido entonces cuando el presentador del programa, Joaquín Prat, le ha dicho a Isa que dadas las circunstancias y lo delicado del tema no le iban a preguntar por su familia, pero que si ella quería transmitir algo, ahí estaban para escucharla.

"Me vienen muchas emociones... Han sido unos días muy duros, de ver esa situacion. Ya estaba yo sensible, y estando embarazada se me remueven muchas cosas. Soy madre, voy a volver a ser mamá" ha reconocido. "En estos momentos una tiene que estar donde tiene que estar, y da igual digan lo que digan. Todos hemos hecho lo que teníamos que hacer que es apoyar a Anabel, entiendo lo que la palabra madre significa y necesitaba estar al lado de ella" ha confesado.

Como ha asegurado, "entiendo que para la gente a nivel mediatico sea importante quién fue (al hospital), si nos vimos... Pero para nosotros -hablando en nombre de su madre y de su hermano Kiko Rivera- lo más importante es la salud de la bebé".

Un momento en el que ha querido agradecer los mensajes de cariño y ánimo que han recibido tanto ella como su prima en los últimos días, destacando el respeto que la prensa ha tenido con ella al no preguntarle en ningún momento qué le ocurre a la pequeña Alma. "Me habéis mandado ánimo, fuerza, y gracias por no ponerme en ese compromiso. Me habéis trasladado cariño para hacérselo llegar a Anabel que lo necesita mucho" ha expresado.

Y aunque no ha hecho mención a cómo fue su reencuentro con Kiko en el hospital, ni a la presencia incansable de Isabel Pantoja en la isla para estar al lado de su sobrina en este durísimo trance, sí ha dejado claro que "en esos momentos nadie sobraba. Todo el mundo que iba, iba a darle su cariño y su apoyo. Anabel tiene mucha gente que la quiere, gente maravillosa que la quiere muchísimo y está ahí para darle su apoyo". "La gente de fuera de Canarias que ha ido era necesario, y da igual si te sacan, si no te sacan... porque al final estás haciendo algo bueno, con cariño, con el corazón" ha añadido, reconociendo que a pesar de que son "momentos muy duros" tiene una "parte positiva" que es el amor que están recibiendo su prima y David durante el ingreso de su pequeña.

"Paciencia, mucha paciencia" ha confesado. "En mi caso me remueve más al estar embarazada. Yo estoy a la espera de que todo vuelva a la normalidad, pero una niña tan pequeña, tan buena, tan sana, indefensa... La situación ha sido un horror, no puedo decir otra cosa" ha concluido emocionada.