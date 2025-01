Marta Peñate aclara cuándo retomará el proceso para quedarse embarazada: "Lo sé"

El 2024 no fue el mejor año para Marta Peñate, al menos desde el punto de vista personal. Y es que aunque se coronó como ganadora de la edición All Stars de Supervivientes, no tuvo suerte con su intento de quedarse embarazada. Ahora, empezado un año, Peñate aclara cuándo retomará el proceso: "Lo sé".

Marta Peñate se encuentra actualmente de viaje con su novio, Tony Spina, pero eso no quiere decir que haya abandonado para siempre su intención de ser madre, en absoluto, de hecho, como ha publicado en sus redes sociales, va a retomar el proceso para quedarse embarazada.

Y lo ha hecho a través de un story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde muestra la caja donde introdujo el test positivo de su embarazo fallico. "Este año será mi año, lo sé", comenta, explicando que "esto lo guardaba de cuando me quedé embarazado, el embarazo que duró una semana. Lo metí en una cajita para enseñárselo a Tony y nunca os subí el vídeo, se va a quedar para mí para toda la vida".

