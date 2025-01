Sandra Barneda expulsa a este concursante de La isla de las tentaciones por hacer esto en plató con un colaborador: "Basta, fuera"

La isla de las tentaciones consigue despertar tanto simpatías como sinsabores tato en la audiencia que sigue el programa como en los propios protagonistas que acuden al reality con el objetivo de poner a prueba su relación y conseguir, en el mejor de los casos, salir de la mano y emprender una nueva vida juntos o por el contrario, dinamitando su relación y saliendo cada uno por su lado o con su respectivo nuevo amor.

En esta ocasión y ya lejos de República Dominicana, donde se raba el programa, en el debate de las tentaciones también se han vivido momentos de tensión que han obligado a Sandra Barneda a intervenir e incluso, a explsar de plató a Montoya, uno de los concursantes que más está dando que hablar en esta edición, por un encontronazo con Kiko Jiménez.

Fuera de plató

"Yo creo que a ti te gustaría ser Manuel y tienes mucho que aprender de él", le arreó Kiko Jiménez. Una provocación que sacó de sus casillas a Montoya y que obligó a intervenir a Sandra Barneda. "¿Perdona, Kiko? No me llega ni a la altura de los zapatos", respondió el joven mientras se levantaba de su asiento y se dirigía a Kiko, dándose una vuelta delante de él para presumir de porte.

"Te me caes Kiko, no te me caigas", he dijo Montoya, decepcionado con esas palabras del colaborador. El nivel de histeria fue excesivo y Sandra tuvo que moderar sin éxito. "Por favor, por favor, estoy diciendo 50 veces por favor", clamó la presentadora. "Tienes que tranquilizarte porque nosotros estamos aquí para dar nuestra opinión", le aconsejó Kiko.

"Oye, Montoya, fuera de plató, basta, fuera del plató", estalló la comunicadora, que perdió la paciencia con el participante y le expulsó súbitamente del estudio, cogiéndole del brazo y guiándole su salida. Acto seguido, Sandra fue a por Kiko Jiménez, al que también pretendió echar: "Kiko, fuera del plató, te digo fuera del plató". "¿Pero qué he hecho? Yo creo que me he mantenido en mi lugar y no he hecho nada raro", le enfrentó el novio de Sofía Suescun sin querer levantarse de su silla.