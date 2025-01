TVE quiere revolucionar las tardes con estos dos fichajes: dos mujeres del mundo del corazón

Tras consolidarse como una de las cadenas más vistas gracias a éxitos como el programa de David Broncano, TVE ahora apunta a reinar en las tardes. ¿Su posible jugada maestra? Un formato al estilo de Sálvame con dos nombres que prometen dar mucho que hablar: Belén Esteban y María Patiño.

Un formato que recuerda al fenómeno de Telecinco

Según informan medios como Cataluña Radio y Voz Pópuli, TVE estaría ultimando los detalles de un nuevo programa que busca competir directamente con pesos pesados de la franja vespertina, como El Programa de Ana Rosa. Para ello, la cadena podría contar con Belén Esteban y María Patiño, dos figuras icónicas de Sálvame, el programa que marcó una era en Telecinco.

La idea sería recuperar el espíritu polémico y entretenido que tanto éxito le dio a La Fábrica de la Tele, esta vez bajo el paraguas de la televisión pública.

¿Marc Giró como tercer pilar?

Otro nombre que resuena con fuerza es el de Marc Giró, conocido por su programa Late Xou en TVE. Giró, quien ya tiene experiencia trabajando con La Fábrica de la Tele, podría aportar su estilo único y capacidad para conectar con el público, haciendo de este trío una combinación explosiva.

¿La nueva apuesta de TVE será un éxito?

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de la cadena ni de las estrellas involucradas, los rumores no han dejado de crecer, alimentando las expectativas del público. Este movimiento de TVE sería un claro intento de desmarcarse como líder de las tardes, compitiendo no solo con Telecinco, sino también con Antena 3.

¿Será este el nuevo formato que conquiste las tardes? Si los rumores se confirman, podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa dorada en la televisión española.