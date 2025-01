Así es el vestido de novia de Anita Matamoros que ha roto a Makoke: "Me has hecho llorar"

Anita Matamoros es otra de las que ya piensa en dar la sorpresa y anunciar que se casa. Hay que recordar que su hermana Irene, hermana por parte de Kiko Matamoros, su padre, daba a conocer hace unas semanas que pasaría por el altar.

Ahora, ha sido la influencer, hija de Makoke, la que ha hecho que su madre se emociona al verla vestida de blanco y es que la joven ha compartido en Tik Tok un video probándose el vestido de novia de su abuela.

Un emotivo momento al que Makoke no ha tardado en reaccionar confesando que "me has hecho llorar".

Paso por el altar

Makoke no ha podido evitar emocionarse al ver a su hija, Anita Matamoros, probándose el vestido de novia que su madre usó el día de su boda. La colaboradora de Telecinco estaba tremendamente unida a su progenitora, que falleció por causas naturales hace casi cinco años a los 90 años de edad. Que haya decidido ponerse su vestido y que se plantee llevarlo en la suya, ha terminado provocando las lágrimas de la exconcursante de 'Gran Hermano VIP'.

Tras hablar de sus planes de boda con Johnny Garso, con el que "si pudiera me casaba ya" y con el que "estoy loca por casarme", la hija pequeña de María José Giaever - nombre real de Makoke -, ha decidido desempolvar el vestido de novia de su abuela. Una pieza que es una auténtica obra de arte y con la que Anita Matamoros, a la que le encantaría llevar entre "tres y cuatro vestidos" el día de su boda, no descarta que este sea uno de los elegidos. "Me encantaría casarme con este vestido, significaría muchísimo para mí", ha dicho muy emocionada.