El alentador mensaje de Carlota Corredera en su regreso a la televisión tras el fin de Sálvame: "Te amo"

Carlota Corredera ha vuelto a la televisión tras un parón de varios años y con el fin de Sálvame a cuestas. Y lo hizo en 59 segundos, el programa presentado por Gemma Nierga en TVE, donde lanzó un alentador mensaje: "Te amo".

Y es que la ahora tertuliana habló sobre un conocido fármaco para adelgazar, aportando su granito de arena al debate. Sin embargo, no quiso dejar la oportunidad de agradecer la oportunidad que le estaban dando en TVE. “Llevo dos años sin pisar un plató de televisión”, aseguró Corredera, señalando que “estoy muy emocionada y creo que no se puede volver de la mano de nadie mejor que tú”, en alusión a la presentadora Gemma Nierga.

Pero al hilo del tema del programa, Carlota Corredera también tuvo un mensaje para la colaboradora de La Revuelta y presentadora de las últimas campanadas de TVE Lalachus. “Lalachus dijo que la vida son dos días y que hay que gozarla”, aseguró, señalando que “la gente que atacaba a Lalachus decía que lo hacía por su salud. Bajo el argumento de la salud se ha hecho mucho daño a la salud mental”.

Por último, se refirió directamente a Lalachus: “Eres la mejor y te amo”.

Carlota Corredera cerró uno de los años más difíciles de su vida, marcado por su separación de Carlos de la Maza en octubre después de 11 años de matrimonio y una hija en común, Alba, de 9 años. En una reciente entrevista con el diario ABC, la presentadora reflexionó sobre su situación actual.

"Me encuentro mejor cada día. Es un momento complicado y una experiencia nueva para mí, así que no es fácil. Estoy haciendo lo mejor que puedo, y sinceramente, creo que cada día me siento un poco más fuerte", confesó, mostrando su lado más vulnerable.

De manera muy sincera, Carlota comentó que "no hay atajos para los duelos, y los sentimentales también son un duelo". Reconoció que está atravesando un proceso de duelo y que tiene que pasar por todas las etapas. "Ahora mismo estoy en pleno duelo, pero una vez que lo supere, iré a por la segunda parte de mi vida. Ya he cumplido los 50, así que voy a por los próximos cincuenta", aseguró con firmeza.

Desafíos

A pesar de los desafíos personales, en el ámbito profesional Carlota se muestra optimista y emocionada. Reveló que tiene un nuevo proyecto en camino, aunque por ahora no puede dar detalles: "Me encantaría contaros más, pero estoy esperando para poder anunciar un proyecto en el que no estoy sola. Estoy trabajando con una compañera periodista que admiro mucho. Ya está bastante avanzado, y en cuanto sea posible, lo compartiré. También tengo otros proyectos en mente que ojalá se concreten pronto, porque trabajar me ayudaría mucho en este momento, tanto para mi autoestima como para mi salud mental", explicó.