La extraña huida de Carmen Borrego por las calles de Madrid tras una pregunta de un reporteo

José María Almoguera y María Sánchez han sido los principales protagonistas de 'GH DÚO' esta semana tras haber dado rienda suelta a su amor. Miradas cómplices, conversaciones eternas y una complicidad que acabó en un apasionado beso por la noche mientras dormían en la misma cama.

"Creo que no están haciendo nada malo. A mí me cuesta verlo porque es mi hijo y no lo paso bien, pero me parece que si se gustan por qué no", confesaba ayer Carmen Borrego en 'Vamos a ver' al ser preguntada por este momentazo.

Sin embargo, aseguraba que le da mucho pudor ver las imágenes del beso porque "es mi hijo" y llegaba a comentar que si hace 'edredoning' con la de Jerez "me meto debajo de la mesa" porque no sería algo agradable para ella ver esas imágenes.

Una actitud que muchos no han entendido porque lo único que ha hecho José María es protagonizar un beso con una compañera de reality con la que ha sentido una conexión especial... pero menos se entiende que huya de las cámaras al ser preguntada por ello.

Sin querer bajar la ventanilla del coche que le recogía de las instalaciones de Mediaset y, minutos más tarde, bajándose a toda prisa para evitar hacer declaraciones, Carmen daba plantón a la prensa para no afrontar este tema.