El grave problema que tuvo Nagore Robles antes de llegar al aeropuerto: "Lo comparto para que no os pase lo mismo"

La colaboradora de televisión y concursante de la actual edición de Bake-off en TVE Nagore Robles ha compartido en sus redes sociales el grave problema que tuvo antes de llegar al aeropuerto: "Lo comparto para que no os pase lo mismo".

Y es que Nagore pretendía llevar a su mascota en el transportín y solicitó un servicio de transporte al aeropuerto cuyo conductor, cuando vio que llevaba a su mascota, "se niega a llevarlo aunque vaya en transporting".

Tal y como explicó, "es la primera vez en mi vida que me pasa y última porque no vuelvo a usar uno, jamás me han puesto una pega".