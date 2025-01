La presentadora de Socialité revela que intentó hacer de celestina con el hijo de Carmen Borrego: "Ha debido cambiar mucho"

Sin duda uno de los momentazos que ha dado la presente edición de Gran Hermano dúo es el beso entre José María Almoguera y María, "la Jerezana". Sin embargo, a raíz de este tonteo ha salido a la luz un detalle desconocido del pasado del hijo de Carmen Borrego. Y es que la presentadora de Socialité, María Verdoy, reveló que intentó hacer de celestina con José María Almoguera: "Ha debido cambiar mucho".

María Verdoy habló sobre este asunto cuando estaban tratando justamente el beso de José María y María en Gran Hermano dúo, sobre todo por lo suelto que parece estar ahora el hijo de Carmen Borrego.

Celestina

"Intenté hacer de celestina entre él y una compañera de la redacción a la que le gustaba pero él no se lo tomó bien, me dijo que estaba muy enamorado de su mujer. Me pareció que José era un chico como reacio a eso de conocer chicas, así que ha debido cambiar mucho", contó la presentadora, señalando que fue en la época en la que ambos trabajaban en Viva la vida, el programa que presentaba Emma García en Telecinco.

José María Almoguera se ha convertido en el protagonista del primer beso de esta temporada de GH Dúo. Aunque antes de ingresar al reality el hijo de Carmen Borrego afirmó que ninguna de las concursantes era de su agrado, la dinámica de la casa de Guadalix de la Sierra ha surtido efecto. Tras varios días de coqueteos e intercambios de miradas cómplices, José María se dejó llevar por la pasión y se besó bajo las sábanas con María, conocida como la jerezana.

Este momento íntimo fue presenciado por Carmen Borrego el viernes en el plató de Vamos a ver. Visiblemente incómoda y tratando de ocultarlo, Carmen no pudo evitar resoplar y girar la cabeza al ver a su hijo entregado a besos y caricias con la ex de Hugo Pierna. "Creo que no están haciendo nada malo. A mí me cuesta verlo porque es mi hijo y no lo paso bien, pero si se gustan, ¿por qué no?", comentó entre azorada. Reconoció que aunque no había notado una conexión entre José María y María —de hecho, pensaba que su hijo tenía más química con Maica—, en su primera semana en la casa había previsto que José María acabaría "enrollándose" con la gaditana. "Le dije 'estás loca', y se ha cumplido", dijo con una sonrisa forzada.

Sincera, Carmen expresó que si su hijo continuaba con su relación con María y llegaba a mantener un 'edredoning', ella se metería "debajo de la mesa". "Me da muchísimo corte, pero no porque esté haciendo nada malo. Él está divorciado y puede hacer lo que quiera con su vida, pero ver a tu hijo enrollándose con una mujer no es agradable. No le estoy recriminando nada, pero no me gusta verlo", afirmó.

A pesar de su incomodidad, Carmen dejó claro que no cree que José María esté buscando protagonismo en el reality con María. "Creo que si se besaron es porque siente algo por ella, aunque yo no lo he notado. Yo veía más conexión con Maica, pero me parece que José está haciendo un concurso estupendo, no por el beso. Darse un beso o tener un edredoning no está mal si lo haces porque lo sientes, pero a mí no me gusta, y probablemente a su padre tampoco", señaló. Sin embargo, destacó que le gusta ver cómo su hijo se relaciona con los demás y lo educado que es, lo que se refleja en su participación.

Respecto a la relación entre su hijo y María, Carmen tiene claro que, por el momento, no quiere tener una nuera. "Creo que después de una separación, uno debe vivir su vida. Son muy jóvenes, son amigos, ha habido miradas, ha habido conexión, y que vivan la vida", comentó.

Por último, si la relación entre su hijo y María se afianzara, Carmen aseguró que su "punto fuerte" como suegra sería "no molestar". "No me metería ni invadiría su espacio porque me parece fundamental. En el matrimonio de mi hijo nunca me he metido, y tampoco hablo de la madre de mi nieto, y menos mal, porque lo que me importa es la personita", concluyó.