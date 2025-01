Sonsoles Ónega frena en seco su programa tras las declaraciones de un invitado: "No quiero nombrar"

La presentadora de Y ahora Sonsoles, Sonsoles Ónega, se vio obligada a frenar en seco su programa tras las declaraciones de un invitado durante la emisión de este viernes: "No quiero nombrar".

Y es que el programa de Antena 3 acogía una bonita historia de amor, la de Paco y Juan Carlos que, con 70 años, han iniciado una bonita historia de amor. Una bonita entrevista que se empezó a torcer cuando llegaba al final. Y es que Paco le explicó a la presentadora que la habían elegido a ella para contar su historia a pesar de que les habían contactado desde todas las cadenas. "No quiero nombrar", le decía Paco; a lo que la presentadora le respondio, entre risas, que "no, no nombres que nos van a coger manía".

Sin embargo, Juan Carlos siguió adelante y aseguró que "había otro canal que quería reventar esto", dando a entender que hablaba de TardeAR, competencia directa de Y ahora Sonsoles.

Polémica

Sin embargo, la presentadora no quiso entrar en polémica frenando en seco la discusión: "A ver si ya nos vamos a enjardinar... Juan Carlos, déjalo así que ha quedado todo muy bonito".