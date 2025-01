Terelu Campos opina sobre la nueva novia de su sobrino en Gran Hermano: "A mí que me va a gustar, a mí me gustan los tíos"

Semana tranquila para Terelu Campos al ver que cada vez se habla menos de la situación que atraviesa su hija y Carlo Costanzia tras haberse convertido en padres el pasado mes de diciembre. Ahora se habla más de su sobrino, José María Almoguera, tras entrar en 'GH DÚO'.

"Aquí vamos, un día más", ha confesado la colaboradora de televisión al ver las cámaras de la prensa en las inmediaciones de Mediaset esperándola para preguntarle por las últimas polémicas.

Sin embargo, de lo más tranquila, ha calificado el beso de su sobrino con María Sánchez en Guadalix de la Sierra como "un besazo" y ha dejado claro que el que tiene que estar feliz es él y no ella: "A mí que me va a gustar, le tiene que gustar a él, a mí me gustan los tíos".

Por último, también se le comentaba que el actor Eduard Fernández ha pedido que no se le pregunte más por Terelu al confesar hace años que es su prototipo de hombre y ha expresado que "me muero de la vergüenza, no me preguntéis más por él".