El emotivo mensaje de Belén Esteban tras todo lo que está ocurriendo con su gran amiga: "Te quiero mi vida"

Belén Esteban no ha dudado un momento en acudir hasta Canarias para estar con su amiga Anabel Pantoja, que no está pasando por un buen momento. Y ahora, ha compartido un emotivo mensaje: "Te quiero mi vida".

Y es que Belén Esteban ha compartido en su perfil oficial de la red social de Instagram una fotografía antigua que le ha mandado su hija Andrea Janeiro. Una foto de unas vacaciones en Londres en 2021, dando cuenta de lal buena relación que hay entre madre e hija.

Publicación de Belén Esteban. / Instagram de Belén Esteban @belenestabanmenendez

Belén Esteban ha sido muy crítica con Jesulín de Ubrique a lo largo de los años, especialmente en lo relacionado con su hija en común. Y en esta ocasión, la colaboradora no pudo evitar lanzar un nuevo dardo al torero durante estas navidades: "Si no lo digo, reviento", afirmó.

Durante las festividades, Belén ha aprovechado para pasar tiempo con su hija Andrea, quien vive en Estados Unidos lejos del foco mediático. Aprovechó al máximo los pocos momentos que tienen juntas, pues el tiempo con ella es limitado. Sin embargo, Belén suele ser muy discreta cuando se trata de hablar sobre su hija en los medios de comunicación.

Ni que fuéramos

No obstante, esta vez no pudo evitar expresarse. En un momento de conversación en Ni que fuéramos, donde se comentaba la emoción mostrada por José María Almoguera en Gran Hermano Dúo por el cariño hacia sus abuelas, Belén Esteban compartió su reflexión sobre cómo, a veces, se puede llegar a querer más a los abuelos que a los padres. Fue en ese contexto cuando mencionó a Jesulín: "Ni la ha llamado en estas Navidades. Si no lo digo, reviento", expresó con firmeza, aclarando que "me callo por ella".