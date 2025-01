Paula Echevarría y Miguel Torres, más cerca de casarse: esto pasó en la boda de la hermana del exfutbolista

¿Suenan campanas de boda entre la actriz Paula Echevarría y el exfutbolista Miguel Torres? Llevan siete años de relación, tienen un hijo en común (Miki, de 3 años) y... este fin de semana les cayó el ramo de la novia. La hermana del deportista, Mónica Torres, se casó con el piragüista Carlos Garrote. La pareja lleva varios años junta y tienen dos hijos en común. Mónica Torres sorprendió durante el banquete entregándole el ramo a su cuñada. Y ya saben lo que dice la tradición...

"Me cayó el ramo y aquí uno que casi se desmaya", bromeó la influencer asturiana a través de su cuenta de Instagram. En el vídeo se le ve a Paula Echevarría muy sonriente con un ramo de flores blancas en la mano, mientras Miguel Torres aparece a su lado con gesto pensativo. "No disimules, que no quieres", le contestó ella entre risas. Pero de una boda podría salir otra.

Paula Echevarría ya pasó por el altar (además, por el de la basílica de Covadonga, en Asturias) con el cantante David Bustamente. Su sonada separación se produjo en 2018, teniendo una hija en común, Daniela, que ya se ha convertido en toda una mujercita, con 16 años. La actriz (47 años) y el futbolista (38 años) se conocieron precisamente rodando un videoclip de Bustamante: fue en 2010 con el tema "A contracorriente". Sin embargo, la mecha del amor no se encendió hasta 2018 cuando la modelo ya se había divorciado del artista cántabro.

El look que llevó Paula Echevarría a la boda de su cuñada Mónica Torres / Instagram Paula Echevarría (@pau_eche)

El precioso look de Paula en la boda

Mientras piensa y no en un vestido de novia, a Paula Echevarría se le vio impecable (como siempre) en la boda de su cuñada. Eligió un espectacular look invernal de cuadros y en tonos negros y verde oscuro. Es un vestido de la marca Coosy (180 euros) de corte midi y ajustado en la cintura. Lo combinó con unas botas altas negras de Luis Onofre con tacón trompeta, bolso de color fucsia de Loewe y diadema negra de terciopelo. Todo un acierto.