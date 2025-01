Paula Vázquez incendia las redes con su nueva, e impactante, imagen: "¿Es un filtro o un retoque?"

Ponerse durante años al frente de programas de éxito ha conllevado a que disponga de casi 100 mil admiradores en su Instagram. Unos números que parecen no haber transformado a Paula Vázquez en lo más mínimo, demostrando en más de una ocasión que no tiene ningún tipo de miedo en exponer cuál es su criterio en algunos de los temas más polémicos de la actualidad, dejando a un lado el impacto o las críticas que pueden recibir sus palabras.

Pero la última polémica que ha protagonizado no ha tenido nada que ver con estas cuestines. La presentadora ha roto su silencio para responder a todos aquellos que estaban metiéndose con su físico y con las operaciones estéticas a las que se habría sometido y lo ha hecho con un vídeo en el que posa junto a su médico para mostrar la felicidas que siente tras someterse a los úitimos retoques estéticos, Los comentarios a la publicación, hecha en clave de humor, no se han hecho esperar. "Irreconocible", lamenta uno de sus seguidores. "¿Esta es Paula Vázquez?", se pregunta otro.

María González Falcó

Paula Vázquez es una de las presentadoras más carismáticas y queridas del panorama televisivo. La comunicadora gallega, que fue un rostro destacado en el medio desde mediados de los años 90 hasta la primera década del siglo XXI, tuvo un tiempo de parón y ahora vuelve a emerger con fuerza en RTVE. La ferrolana ha comenzado el año 2025 con muchos proyectos en la corporación pública. Además de ser la presentadora de Bake Off: Famosos al horno, ha sido elegida para ponerse al frente de una nueva edición del Benidorm Fest, donde contará con la compañía de Inés Hernand y Ruth Lorenzo. La comunicadora, una vez más, ha utilizado las redes para agradecer la confianza depositidada para conducir un evento del que se declara muy fan. Pero además de por sus palabras los seguidores de la gallega se han mostrado impactados por su nueva imagen. "¿Es un flitro o un retoque?" se preguntan algunos. "Solamente le quedan las orejas", comentaba otro. La gallega no se ha pronunciado al respecto y ha preferido centrarse en su trabajo y en esta estapa de "renacimiento profesional" que la tiene muy emocionada.

En el plano profesional hay pocos detalles que no se sepan de Paula Vázquez tras una dilatada carrera en la televisión, habiendo pasado por diferentes cadenas y plataformas como Telecinco, Movistar, Netflix o sus últimas apariciones en TVE. No obstante, la presentadora de 49 años ha sabido mantener su vida personal en un segundo plano.

En una entrevista habló de lo que supuso su despido fulminante de Cuatro. Una marcha dolorosa que le apartó de la televisión durante un tiempo debido a una profunda depresión. “Yo no lo supe, mi vida seguía normal y yo pensaba que estaba bien. Durante tres años estuve en tratamiento. Tuve también un embarazo ectópico, que también fue un shock para mí, y me quedé estéril”, confesaba.

Paula Vázquez se sincera sobre su enfermedad: "Aprendo a vivir con ella"

Paula Vázquez se ha querido sumar a la iniciativa de Dani Martín para mostrar, abiertamente, las secuelas reales de la rosácea. Una enfermedad dermatológica que se manifiesta con distintos niveles de agresividad como señala Paula.

Mientras Dani puede convivir perfectamente con ella, la presentadora asegura que la rosácea incapacita ciertos aspectos de su vida: "Para él no es ningún inconveniente. Sin embargo a mí sí que me molesta. Aunque aprendo a vivir con ella. La rosácea es una enfermedad crónica de la piel que afecta solo al rostro, en especial a las mejillas, la frente, la barbilla , la nariz y ojos. Es como tener acné pero a partir de los 40 en mi caso. Nunca antes había tenido granitos. Hace dos años me lo diagnosticaron. Para entonces tenía un brote muy importante. La cara inflamada, roja, dolía, una especie de picazón, y de repente los ojos. Rojos secos, duelen mucho. Hasta marea. Está relacionado con el estrés. Yo solo consigo bajarlo relajándome, baños de espuma, paseos. Música. Y a veces ni eso. Suele comenzar en los mofletes, se quedan rojas como un borrachito. (por cierto imposible beber alcohol teniendo Rosacea) A mi un tinto de verano, me destroza la cara. ¿Y tú tienes Rosácea? ¿Nos aconsejas algún tratamiento si te ha funcionado?".

Una realidad que Paula trata de combatir con la ayuda de sus seguidores. Y es que existen numerosos productos que reducen los efectos negativos de la rosácea en la piel. Un primer paso al que luego le debe seguir una buena hidratación.