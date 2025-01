Adiós al agua de la secadora: la razón por la que cada vez más gente la tira tras sacar la ropa

¿Se puede utilizar el agua de la secadora? Esta es la pregunta que se hace mucha gente, pero cuyas respuestas, a menudo contradictorias, crean una gran confusión. Se trata de una circunstancia peligrosa que conducirá a una mala gestión del recurso; o se utiliza donde no se debe o se tira, generando verdaderos residuos.

En una época como ésta, en la que la contaminación es elevada y se derrocha, adoptar una actitud más sostenible y ecológica puede marcar absolutamente la diferencia. A la hora de realizar las tareas domésticas, es una buena práctica reconocer en las cosas que utilizamos los usos primarios y secundarios, a veces sin darnos cuenta tiramos recursos al desperdiciarlos. Estar informado es sin duda el paso fundamental para ahorrar dinero y consumir menos, haciendo un guiño al medio ambiente. No hay inconveniente, sólo una alta dosis de concienciación. Cada vez son más las personas que adquieren una secadora, ya sea por razones climatológicas, por falta de tiempo o por las dificultades que supone no saber dónde tender la colada.

A menudo colocada junto a la lavadora, la secadora permite que una prenda esté rápidamente lista para ser usada de nuevo. Sin embargo, dado que tener una secadora en casa puede resultar costoso para la factura de la luz, tomar pequeñas precauciones puede ser ciertamente útil. Volviendo a la pregunta original, el agua seca puede utilizarse, pero no en todos los contextos. Por lo tanto, es justo distinguir entre los casos en los que puede utilizarse para determinadas tareas domésticas y otros en los que no debe utilizarse en absoluto porque podría tener consecuencias perjudiciales. Este último aspecto se deriva del hecho de que -como es bien sabido- el agua de la secadora es el agua de la ropa seca. Agua en la que pueden acabar residuos de detergente, es decir, sustancias químicas o incluso restos de tejido.

J. Caral / Manuel Riu

En algunos casos no debe utilizarse en absoluto, por ejemplo en las plantas; no se puede hidratar una planta con agua contaminada con compuestos químicos, perjudicaría su crecimiento. Lo mismo se aplica a las planchas, pues se correría el riesgo de comprometer el uso del propio aparato. Para las tareas domésticas, no hay prohibiciones, así que puedes utilizar el agua de la secadora para llenar la cisterna del inodoro. Vertida en la cisterna, ahorras agua potable. También es ideal para lavar el coche o las alfombras, por lo que es la solución ideal, ya que no requiere agua perfectamente limpia, incluso si hay algún breve residuo no daña el coche o la tela de la alfombra.

Puedes lavar suelos y superficies en el hogar, será una gran ayuda que ahorra agua. En resumen, para utilizar el agua de la secadora de forma inteligente, sólo hay que saber que no debe usarse para fines alimentarios. Reducirás los residuos y utilizarás los recursos de forma más eficiente.