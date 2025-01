La ex de Carlo Costanzia rechaza en directo al hijo de Raquel Bollo y este responde: "Es feo"

Mientras José María Almoguera y María 'la jerezana' dan rienda suelta a sus sentimientos y están cada vez más cerca, la que parecía que sería la otra 'pareja' de esta edición de 'GH Dúo', Manuel Cortés y Jeimy Báez, han tenido una conversación que ha dinamitado cualquier posible relación entre el hijo de Raquel Bollo y la ex de Carlo Costanzia.

Y es que después de varios días 'roneando' con el artista y creándole 'falsas ilusiones' respecto a sus sentimientos, la 'enemiga' de Alejandra Rubio se ha sincerado y le ha dejado claro lo que siente por él. "A veces parece que te molesto" le ha dicho, aclarando que no es lo mismo que haya sido "simpática" con él porque le quiera conocer más, a que exista un "tonteo" como tal entre los dos como él ha querido ver desde el inicio de la convivencia. "Contigo me siento más cercana, sí, pero no es que estuviéramos roneando como para que la casa entera lo perciba. Que a lo mejor hemos tenido miradas, risas y tal, pues vale, sí, pero eso no significa que quiera tener algo contigo. Creo que he sido simpática, no 'coqueteadora'" ha dejado claro.

"Vale, pues me habré inventado yo la historia" ha respondido Manuel visiblemente molesto. "Para ti no ha habido nada y yo he podido percibir algo. ¿Es el fin de la cuestión? Pues lo dejamos así y ya está. Si yo quiero y tú no quieres, entonces, ¿qué coño hacemos conociéndonos? Es que no lo entiendo" ha añadido, dejando a Jeimy descolocada por su sinceridad.

"Siento alivio, pero tampoco es plato de buen gusto. Ahora me siento un poco mal. Sí me parece un chico guapo, pero ¿tengo que decir que es feo para que entienda que no me gusta?", ha expresado la ex de Costanzia en el confesionario, preocupada porque su actitud con el hijo de Raquel Bollo haya dado al traste con su amistad dos semanas después de comenzar el reality.

Rechazado en directo

Además de María la jerezana y José María Almoguera, parece que una nueva pareja está en ciernes en la casa de GH Dúo. La formada por Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo y Jeimy Báez, la que fuera novia de Carlo Costanzia.

Sin embargo, parece que el tonteo que ambos parecían traerse entre manos o no ha sido tal o está a punto de terminar, al menos por la última conversación que ambos han mantenido en la que la joven frena las intenciones del hijo de Raquel Bollo y niega haber coqueteado con este. "Sí me parece un chico guapo pero, ¿tengo que decir que es feo para que entienda que no me gusta?", decía la joven dominicana.