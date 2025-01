El hijo de Carmen Borrego da un paso más en su relación dentro de Gran Hermano: "La que me va a caer cuando salga"

La relación entre José María Almoguera y María 'la jerezana' avanza a pasos agigantados en la casa de 'Gran Hermano Dúo' y es que los besos y arrumacos a escondidas entre ellos no dejan de sucederse. Tras su primer beso furtivo bajo las sábanas, la pareja ha decidido seguir adelante con su flirteo haciendo oídos sordos a las especulaciones de sus compañeros. Poniendo de manifiesto sus sentimientos, José María rechazaba dormir en la suite tras convertirse en el inmune de esta semana para conservar su cama y poder seguir compartiendo las noches con María.

"Mi templo está cerrado y mi corazón también. Yo creo que ni José María ni yo estamos preparaos para enamorarnos" confesaba María en la radio ante las preguntas de sus compañeros sobre si había pasado algo más entre ellos. Por su parte, el hijo de Carmen Borrego definía a María como "maravillosa, cuidadora" aunque sentenciaba que no tiene ganas de volver a enamorarse: "Mi corazón está muerto".

Ante esta relación que parece consolidarse poco a poco, la defensora de José María en plató, Rocío, insistía en que "nunca" ha tenido un acercamiento con su amigo por lo que le desea lo mejor en esta nueva etapa: "A mí me encanta, me gusta mucho. Jose es una persona muy cariñosa y le gusta mucho cuidar a la gente".

Aunque esta nueva historia de amor parecía consolidarse a pasos agigantados, José María ha vuelto a dar un paso atrás pidiendo perdón por sus actos a una nueva amiga, Amanda. "La que me va a caer cuando salga. A mi madre le da igual, me preocupa más Amanda, es una amiga mía. Ya te contaré por qué me preocupa Amanda, cuando salgamos" le confesaba José a la propia María tras un nuevo acercamiento entre ellos. Ante esta nueva 'amiga', Alexia Rivas aseguraba desde plató que el verdadero nombre de esta chica es Aitana y es que José María habría preferido no decir su verdadero nombre para no ponerla en el punto de mira.