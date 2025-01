Iker Jiménez causa baja en 'Cuarto milenio' por un problema de salud

Cuatro ha emitido este domingo 19 de enero 'Cuarto milenio' sin su presentador habitual. Iker Jiménez ha faltado a su cita en la 'nave del misterio' debido a un problema de salud, tal y como ha explicado su mujer, Carmen Porter, que ha sido la encargada de sustituirle en la presentación del espacio.

Curiosamente la semana pasada se cambiaron las tornas y fue la propia Porter la que no pudo acudir al programa debido al mismo motivo, ya que ambos contrajeron la enfermedad en un viaje conjunto.

Fue durante su visita cerca de Tuxedo Lake (Nueva York , EEUU), un gélido lugar a tan solo dos horas en coche del centro de Manhattan, donde en los últimos días se han producido multitud de avistamientos, lo que ha desatado la psicosis entre la población, que ya le ha acuñado un nombre: el misterio 'Drovni'.

"Un virus"

"¿Son OVNIS, son drones, son objetos militares que el americano de a pie desconoce?", se preguntaban en el programa, donde afirmaban que incluso el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, ha tomado una decisión drástica sobre el tema: "ha animado a la población a disparar contra esos objetos si se acercan demasiado".

La visita causó estragos entre los presentadores de 'Cuarto milenio'. Tal y como confesó Porter al inicio del programa, durante sus días en Estados Unidos ambos cogieron "un virus”:

“Cómo no, pasamos mucho frío y a mí ustedes la semana pasada no me tuvieron en el programa por esos virus que nos trajimos y esta semana ha sido Iker el que ha caído, unos virus que están haciendo de las suyas en el equipo, por eso esta noche seré yo la que esté con ustedes”. Aunque Jiménez sí que ha aparecido en las imágenes del reportaje grabado en EEUU.

"Una gripe brutal"

El propio Iker ha bromeado en redes sobre su ausencia, incluyendo su "última imagen con salud antes de ser atacado por una gripe brutal".

Su baja en 'Cuarto milenio' también ha provocado algunos 'memes'.