Jessica Bueno se sincera tras lo ocurrido con la tía de su hijo con Kiko Rivera: "Estaremos a la espera..."

Una mañana más, Merchi ha acudido al hospital de Las Palmas de Gran Canaria donde se encuentra ingresada su nieta, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La madre de la influencer no ha fallado ni un solo día desde que, hace más de una semana, la pequeña Alma fuera hospitalizada, demostrando ser un apoyo fundamental en estos momentos complicados.

Merchi ha llegado al centro hospitalario cargada de bolsas, presumiblemente con pertenencias y detalles necesarios para su hija y su yerno, quienes no se han movido del hospital durante los casi diez días que su hija lleva ingresada. La abuela, siempre pendiente de todo, ha asumido el papel de sostén emocional y práctico, ayudando a que su hija pueda centrarse por completo en el cuidado de la pequeña.

En esta ocasión, Merchi ha estado acompañada por su pareja, aunque accedía sola al hospital mientras él permanecía en las puertas del centro. Una muestra más del compromiso y la preocupación que la madre de Anabel ha demostrado desde el primer día, siendo una figura clave para la influencer y su familia en un momento tan delicado.

El mensaje de Jessica Bueno

Jessica Bueno envía un mensaje a Anabel Pantoja tras el ingreso hospitalario de su hija. A pesar de no tener desde hace años relación alguna con la familia de su expareja, la exconcursante de 'GH VIP' no es ajena a la actualidad del momento y a la hospitalización de la pequeña Alma, que se encuentra ingresada desde hace días en el la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Jessica no tiene relación con Anabel Pantoja, sin embargo, la exconcursante de 'Supervivientes' no deja de ser la tía de su hijo Fran. Además, es madre, y sabe lo que duele un hijo; por lo que no puede evitar empatizar con la sobrina de Isabel Pantoja y preocuparse por la de salud de la bebé . "Es un tema muy delicado y solo espero que tanto ella como su pequeña estén bien", ha dicho la modelo tras desfilar en la pasarela 'We love flamenco'.

La sevillana no ha hablado con la familia de su exmarido y desconoce muchos detalles de lo sucedido. "No sé tampoco qué ha pasado, estaremos a la espera", dice. Sin embargo, entiende que toda la familia se haya desplazado hasta allí, a pesar de sus diferencias. "Claro, qué menos. La familia es el mayor apoyo", ha señalado a los micros de Europa Press. Fiel a la discreción y prudencia por la que siempre se ha caracterizado, la novia de Luitingo no ha dudado en pronunciarse acerca de este tema "tan delicado" para la familia paterna de su primogénito, Fran Rivera Bueno. "Es tan delicado... Yo creo que a ninguna madre le gustaría estar en su lugar", comenta sobre la tía de Fran, que no se ha separado de su hija ni salido del hospital desde que fuese ingresada.

"Muchísimo ánimo para ella", añade mientras manda fuerza y todo su apoyo a Anabel Pantoja, que vive ahora el que probablemente esté siendo el peor momento de su vida. "Que todo salga bien", desea.