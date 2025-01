Makoke se rompe tras lo ocurrido con su maternidad: "Me has hecho llorar"

Makoke lleva prácticamente toda su vida siendo personaje un personaje público. Desde que diera su salto a la televisión como azafata del Telecupón, la imagen de la exmujer de Kiko Matamoros ha estado ligada al mundo del papel couché. Aunque nunca ha tenido problema a la hora de hablar de su vida privada, más allá de su tormentoso pasado con Javier Tudela y el colaborador de 'Sálvame', pocas veces se pronuncia sobre su familia menos mediática; norma que acaba de romper hablando de sus orígenes.

A través de sus redes sociales, Makoke ha compartido con sus seguidores algunos aspectos de su vida, desconocidos para la mayoría. Su verdadero nombre es María José Giaever Texeira, aunque poca gente la conoce o llama así. Nació en Málaga en el seno de una acomodada familia numerosa de la que ha querido dar algún que otro detalle a través de sus stories de Instagram. Preguntada por sus seguidores, Makoke ha hablado del gran clan Giaever que hay en España, pues tal y como ella misma ha confesado, tiene "cinco hermanas y diez sobrinos". Aunque no ha querido entrar más en detalle, la empresaria está muy unida a sus hermanas mayores, pues ella es la pequeña de las cinco. Ana María, Margarita, Esperanza y Alicia son sus nombres.

Lágrimas por su hija

Makoke no ha podido evitar emocionarse al ver a su hija, Anita Matamoros, probándose el vestido de novia que su madre usó el día de su boda. La colaboradora de Telecinco estaba tremendamente unida a su progenitora, que falleció por causas naturales hace casi cinco años a los 90 años de edad. Que haya decidido ponerse su vestido y que se plantee llevarlo en la suya, ha terminado provocando las lágrimas de la exconcursante de 'Gran Hermano VIP'.

Tras hablar de sus planes de boda con Johnny Garso, con el que "si pudiera me casaba ya" y con el que "estoy loca por casarme", la hija pequeña de María José Giaever - nombre real de Makoke -, ha decidido desempolvar el vestido de novia de su abuela. Una pieza que es una auténtica obra de arte y con la que Anita Matamoros, a la que le encantaría llevar entre "tres y cuatro vestidos" el día de su boda, no descarta que este sea uno de los elegidos. "Me encantaría casarme con este vestido, significaría muchísimo para mí", ha dicho muy emocionada. Lourdes Teixeira Castillo, madre de la exconcursante de 'Gran Hermano VIP', se puso este vestido para contraer matrimonio con José María Giaever Sthur en 1956. Y para Anita, que perdió a su abuela con 20 años y a su abuelo con tan solo 8, casarse con este vestido sería todo un sueño, pues para ella, "no hay un matrimonio que al que yo admire más que el de mis abuelos".

Tras ver a su hija llevando este vestido e imaginándosela caminando hacia el altar con él, Makoke no ha podido contener las lágrimas. "¡¡¡No puedo dejar de mirarlo!!! Me has hecho llorar", escribe emocionadísima en un comentario de Instagram mientras afirma que "Dadi", como cariñosamente llamaban a su madre en casa, "estaría tan orgullosa y feliz de verte con su vestido".