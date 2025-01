Marta Peñate es todo un terremoto y no para. Si ayer la veíamos en el debate de Gran Hermano, hoy a primera hora iba a al aeropuerto para irse de viaje a Estados Unidos con su pareja y su madre. Hace unos días, Peñate se solidarizaba con una impactante imagen de los incendios que asolan Los Ángeles con los afectados de esta catástrofe. Un desastre que ha hecho que muchos de los rostros más famosos de Hollywood hayan visto sus viviendas reducidas a escombros.

"El día 20 me voy a Los Ángeles, Mirad el pedazo de incendio que hay ahora mismo en la ciudad. Qué pena me da. Las casas se están reduciendo a cenizas, la gente pierde toda su vida en estas catástrofes. Aquí pasó en La Palma con la erupción del volcán y en Valencia con las inundaciones", exclamaba la influencer en Instagram.

Y el día ha llegado, pero el viaje de Peñate ha empezado de lo más accidentado, tal y como ella ha relatado en sus redes sociales.

"Empieza bien el viaje. Nos dejaron fuera del vuelo por OBVERBOOKING. Ahora vamos a coger el vuelo (7 horas de retraso) ha contado a través de un storie que ha colgado en su perfil oficial de Instagram.

Marta Peñate, expulsada del vuelo a Estados Unidos: "Nos dejaron fuera" / INSTAGRAM

Peñate contra Yola Berrrocal

Yola Berrocal es ahora la defensora en plató de Álex Ghita y no ha dudado en sacar la cara por él cuando se ha comentado en 'GH DÚO: Límite 48 horas' la visita de Elena Rodríguez a la casa de Guadalix de la Sierra, en la que le advirtió al entrenador personal de que no hablase más de Adara Molinero. "Yo me acuerdo de un directo en el que empieza a hablar Adara de barbaridades de Álex con su madre al lado. ¿No están hablando ellas de él? Pues sí. Es verdad que Álex puede estar aquí por ser su ex, pero también porque tiene un perfil bueno y porque ellas están hablando de Álex. Qué pena que no tenga aquí a Adara para desmontar las mentiras que dice porque solo miente, fue ella la que comenzó a hablar mal de Álex; él nunca ha hablado mal de ella, solo dijo que era necesario que en una relación hubiera confianza y que ella no tenía confianza", dijo Yola en defensa del entrenador personal.

Unas declaraciones que han enfadado profundamente a una de las mejores amigas de la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7', Marta Peñate, que ha decidido desmentirlas en la red social X, donde ha recordado que el directo de Adara hablando acerca de las intimidades de su relación se produjo después de que Álex contase a un reportero de 'Europa Press' en un desfile al que acudió que la influencer había intentado tener un hijo con él.

"De verdad, no es algo que me ha contado Adara. Es algo que he vivido. Álex empezó diciendo 'no tuvimos un hijo porque yo no quise'. A Adara le sentó fatal y explotó, pero empezó él a contar intimidades. Te puede gustar más o menos Adara, pero eso es así", ha tuiteado la ganadora de 'Supervivientes All Stars'.