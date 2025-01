Preocupación por el estado de salud de Iker Jiménez al contraer esta enfermedad en un avistamiento de OVNIS: "Iker ha caído"

Iker Jiménez es el buque insignia de Cuarto Milenio. El conocido presentador de la nave del misterio lleva años al frente del conocido programa y cuando se ausenta de este sus seguidores se preguntan qué ha sido del presentador.

Precisamente, esto ha sido lo que ha pasado en la nueva entrega de Cuarto Milenio cuando todos los espectadores esperaban encontrarse en pantalla con Iker Jiménez y en su lugar estaba al frente del programa Carmen Porter. Ha sido esta la encargada de explicar a la audiencia a qué se debía la ausencia del presentador del programa. Al parecer, todo tiene que ver con un viaje que la pareja realizó a Estados Unidos y donde al parecer ambos contrajeron un virus que ya en su momento, obligó a Carmen Porter a ausentarse del programa.

"Nos trajimos un virus"

Con la voz aún un poco afectada por el catarro, la presentadora explicaba: "Cómo no, yo también estuve allí, pasamos mucho frío y a mí ustedes la semana pasada no me tuvieron, por esos virus que nos trajimos y esta semana ha sido Iker el que ha caído", explicaba Porter.

"Trajimos filmaciones de los drovnis, pero también trajimos con nosotros unos virus que ahora están haciendo de las suyas en el equipo y por eso esta noche seré yo la que esté con ustedes", acaba diciendo antes de la emisión del reportaje grabado, en el que Iker Jiménez ya habla con voz nasal y aspecto de estar incubando el virus que luego le impediría ir al programa.