Preocupación por el estado de salud de Isa Pantoja en el cuarto mes de embarazo: "He perdido el conocimiento y cuando me he despertado había un montón de gente a mi alrededor"

No corren buenos tiempos para el clan Pantoja. Si hace unos días se descubría que Anabel Pantoja había sufrido un duro revés al ser ingresada su hija en el hospital materno infantil de Gran Canaria por un problema cuyo origen aún se desconoce.

Muchas han sido las especulaciones sobre las razones de su estado y sobre cómo evoluciona la pequeña Alma, de solo 40 días de vida. Sin embargo, Anabel y su novio, David Rodríguez han estado acompañados en todo momento de sus familiares y amigos, dada la aparente gravedad de la situación de la niña.

Alma, la hija de Anabel Pantoja y de David Rodríguez, permanece ingresada en el Hospital materno de Gran Canaria. La pequeña permanece estable y la falta de novedades, casi una semana después de su ingreso, es una buena noticia.

Pero no solo hay preocupación por el estado de salud de la pequeña Alma. Isa Pantoja está en su cuarto mes de embarazo y a pesar de que parece que todo va con normalidad, la influencer ha hecho saltar todas las alarmas al contar a sus seguidores el preocupante episodio que ha vivido.

Estado de salud

"Hoy estaba en una tienda, de pie, y he empezado a sentir taquicardia, que también la sentí ayer y antes de ayer. He empezado a sentir sudores, nauseas, como que me mareaba, he cerrado los ojos, veía todo negro, como estrellitas, ya ni escuchaba a Asraf… y ya no sé qué ha pasado. He perdido el conocimiento y cuando me he despertado había un montón de gente a mí alrededor", ha narrado Isa Pantoja, que reconoce que estos días, con el ingreso de Alma, se ha olvidado de sí misma.

"No le he prestado nada de atención a mí embarazo. Esta semana sí que tengo pruebas", ha puntualizado la joven de 29 años, colaboradora de ‘Vamos a ver’. "Me he asustado porque al despertarme no sabía lo que había pasado, pero me dieron Coca-Cola y ya mejoré. Supongo que será la tensión, así que ya os contaré… pero que sensación más mala. Es como que el pulso se acelera, te quedas sin fuerzas, con pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no te acuerdas de nada", se ha lamentado Isa Pantoja, que ha tenido un susto de salud en la semana 18 de gestación.