Terelu Campos destrozada al descubrir lo que este conocido actor ha dicho de ella: "No me dejéis así como una arrastrada, qué vergüenza"

Terelu Campos parece haber adoptado un sgundo plano mediático al centrarse toda la atención tanto en su hija Alejandra Rubio, quien recientemente se convertía en madre, como por su sobrino José María Almoguera, hijo de su hermana Carmen Borrego y concursante en GH Dúo. Un reality en el que está regalando algunos de los momentos de la edición al protagonizar primero una emotiva curva de la vida en a que abría las puertas a una reconciliación con su madre y ahora por su acercamiento a María Sánchez, la jerezana, con la que ha compartido unos cuantos besos en la casa más famosa de la televisión.

Sin embargo, parece que la colaboradora ha vuelto a ser noticia aunque esta vez, muy a su pesar ya que la madre de Alejandra Rubio ha descubierto lo que el actor catalán Eduard Fernández ha dicho de ella a los reporteros que habitualmente le preguntan por la hija de María Teresa Campos. Y es que todo se debe a la confesión que Terelu hizo en 2018 a Bertín Osborne en Mi casa es la vuestra, en la que reconocía que le gustaba especialmente el actor de 30 monedas.

Al saberlo, el intérprete no dudó en seguir el juego a los reporteros y tirar de humor cuando le mencionaban a la colaboradora. Sin embargo, parece que este se habría cansado de que le nombrasen habitualemente a la televisiva y habría hecho una inesperada petición. Algo que ha pillado completamente desprevenida a la hermana de Carmen Borrego.

Inesperada petición

Eduard Fernández ha pedido a los reporteros medio en broma medio en serio que no le pregunten más por Terelu Campos y la reacción de la colaboradora televisiva al enterarse ha sido de lo más llamativa. La tertuliana de '¡De Viernes!' ha comentado en varias ocasiones que el actor catalán es uno de sus amores platónicos. "Me encanta Eduard Fernández. Me gustan las personas normales. Ni especialmente guapos ni especialmente atléticos. Me gusta la imperfección", confesó en 2018 a Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la vuestra'. Algo que ha repetido en estos últimos años, confesando que no le importaría tener una cita con él si este dejase de tener el corazón ocupado.

Pero parece que Eduard Fernández ya se ha cansado de contestar a preguntas sobre Terelu, y así se lo ha hecho saber a los reporteros que, a su vez, se lo han dicho a la colaboradora televisiva.

La hermana de Carmen Borrego acudía el pasado viernes a las instalaciones de Mediaset para participar en '¡De Viernes!' y a su llegada se encontró con los periodistas, que tras preguntarle por su sobrino, José María Almoguera, y su beso con María 'La jerezana' en 'GH Dúo', le comunicaron la petición de Eduard Fernández. "Y Eduard ha dicho que no quiere ya que le preguntemos por ti", le decía el reportero de Europa Press. En ese momento, Terelu reaccionaba avergonzada. "¡No me digas que le preguntáis por mí, me muero de vergüenza! No me dejéis así como una arrastrada, de verdad. Si me tenéis cariño no le preguntéis, por favor. Qué vergüenza, me muero de vergüenza. Te lo digo en serio", respondía la colaboradora.