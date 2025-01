El último mensaje de Anabel Pantoja en sus redes sociales por el que ha recibido mucho apoyo: "MAMI nunca te olvides..."

Ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Las Palmas desde el pasado 10 de enero, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, Alma, ha experimentado una pequeña pero significativa evolución en los últimos días que ha inundado de tranquilidad y positividad tanto a los papás de la pequeña como a su entorno más cercano, que en declaraciones a la revista '¡Hola!' ha confesado que "todo va mejor y más rápido de lo esperado. Se puede decir que estamos ante el comienzo del milagro que esperábamos".

Y buena muestra del optimismo que reina entre los familiares y amigos de la pareja después de la mejoría de su recién nacida -que el próximo 23 de enero cumplirá dos meses de vida-, la sonrisa con la que Irene Rosales ha reaparecido hoy ante las cámaras.

Si la semana pasada su rostro reflejaba una preocupación y una tristeza imposibles de disimular, este lunes se ha dejado ver de lo más aliviada y positiva, dejando entrever que las informaciones sobre el "milagro" de la evolución de la pequeña Alma son ciertas. Sin embargo, muy discreta y respetando los deseos de Anabel y de David de que no se haga público nada relacionado con el estado de su hija, la mujer de Kiko Rivera ha guardado silencio y no ha querido ser ella quien confirme la mejoría de la niña. "No voy a decir nada, perdonadme" ha zanjado, sin revelar si el Dj tiene previsto regresar a Canarias para estar al lado de su prima.

Buenas sensaciones

Alivio y positividad. Este es el ambiente que se ha respirado este fin de semana en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas ante la evolución positiva de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, Alma, tras su ingreso de urgencia en la unidad de Medicina Intensiva el pasado 10 de enero con pronóstico reservado.

Y es que después de días en los que la preocupación fue la tónica dominante, la mejoría de la pequeña ha sido significativa y hay tranquilidad entre la pareja y su entorno más cercano, como refleja el hecho de que Isabel Pantoja -al lado de su sobrina desde el primer momento- haya abandonado la isla canaria para regresar a Madrid, y las tímidas sonrisas de optimismo que hemos visto en la madre de la influencer, Merchi Bernal, y en una de sus mejores amigas, Belén Esteban -que también está de regreso en la capital tras mostrar su apoyo incondicional a los papás de la bebé este fin de semana- a las puertas del centro médico.

Tal y como ha revelado el entorno de Anabel a la revista '¡Hola!' "todo va mejor y más rápido de lo esperado"; "Se puede decir que estamos ante el comienzo del milagro que esperábamos" han asegurado emocionados, dejando entrever que la recién nacida -que cumplirá dos meses el próximo 23 de enero- ha experimentado una mejoría que invita a la esperanza. "Hay mucha más tranquilidad" afirma la publicación citando fuentes cercanas a la sobrina de la tonadillera.

Ha sido el programa '¡Fiesta!' el que ha desvelado que la pequeña Alma "ha ido dando pequeños pero significativos pasos desde el pasado miércoles", y aunque su situación continúa siendo delicada, "la esperanza y el optimismo" es lo que reina ahora mismo en el hospital. Y buena prueba de ello es que Isabel Pantoja, cuya intención era permanecer en Las Palmas 'sine die' al lado de su sobrina, haya decidido retomar sus compromisos profesionales en Madrid con la mente en regresar a la isla próximamente para seguir acompañando a Anabel y a su novio en este momento tan complicado.

Anabel Pantoja se ha mostrado alejada de sus redes sociales, donde solía compartir su día a a día con sus dos millones de seguidores. En su último post mandaba un mensaje a todas las madres recordando que "nunca te olvides de ti misma". Ese mensaje, el último publicado por la sobrina de Isabel Pantoja hasta la fecha, se ha convertido en un muro de cariño y solidaridad con la pareja por el mal momento que están viviendo.