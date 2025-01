Adiós a la custodia de la mujer de Ángel Cristo: "El desequilibrio que supone vivir en una casa con unos horarios y una determinada cultura"

En una guerra mediática que parece no tener fin contra Ángel Cristo Jr, Bárbara Rey se sentaba de nuevo el pasado viernes en el plató de '¡De Viernes!' para responder a su hijo. Y, más clara que nunca tras la expulsión e Ana Herminia Illas de 'GH Dúo¡, no dudaba en señalar directamente a la venelozana como la culpable de su conflicto familiar, revelando que su nuera es la razón por la que no quiere que su hijo obtenga la guardia y custodia de su nieta.

"Nunca he dicho que mi hijo sea un mal padre, es el desequilibrio que supone vivir en una casa con unos horarios, una vida y una determinada cultura y no con otros horarios. Cuando está conviviendo con él, mi nieta tienen que convivir con ella, ¿no? (...) Cuando hemos visto el GH que hemos visto, parece mentira que me tiréis de la lengua para que yo diga nada... Espero que mi hijo abra un día los ojos, se dé cuenta, y haga lo mejor para su hija" sentenciaba, demoledora con la mujer de Ángel.

Entre risas, Bárbara ha dejado en el aire la razón por la que no le gusta Ana Herminia para su hijo, aunque sí se ha reafirmado en que no quiere que la venezolana viva con su nieta. ¿El motivo? Como asegura, es una pregunta que sobra después de ver lo que hemos visto sobre el carácter de su nuera en la casa de Guadalix de la Sierra: "Dale con Bárbara, hijos. Vamos a ver, la pregunta yo creo que huelga. Perdóname, yo te entiendo, pero huelga. Yo creo que... La gente ha visto cómo es, no hace falta que yo diga nada, no hace falta comentar nada más".

Expulsión e imágenes

La segunda expulsada de esta edición de 'GH DÚO' ha sido Ana Herminia. Los porcentajes ciegos antes de la expulsión hablaban por sí solos, con un 70.5% frente a tan solo un 29,5% contra Álex Ghita, la mujer de Ángel Cristo ha puesto fin a su concurso y ha tenido que responder a todas sus polémicas en el plató, donde la recibió su marido. En primer lugar, Maica era salvada por la audiencia y se llevaba una alegría tremenda: "Millones de gracias a todos por salvarme, os quiero. Estaba muy negativa y pensaba que podría salir esta noche...", eran las palabras de agradecimiento de la joven. La expulsión corría entonces a cargo de Ana Herminia y Álex Ghita. La decisión de la audiencia la sabrían tras una tremenda discusión entre la mujer de Ángel Cristo y Miguel Frigenti, que aparecía por sorpresa en la sala de expulsión.

Carlos Sobera pronunciaba la mítica frase: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa de 'GH DÚO'... ¡Ana Herminia!". Tras conocer la decisión de la máxima soberana, Ana Herminia apuntaba que es lo mejor que le podía pasar puesto que últimamente lo estaba pasando mal en la casa de 'GH DÚO'. Álex Ghita, por su parte, subrayaba que faltan muchos concursantes en Guadalix de la Sierra como la mujer de Ángel Cristo, que sean tan reales y sinceros: "Gracias a todos por salvarme". Miguel Frigenti aparecía en la sala de expulsión y la sorpresa tanto para Álex Ghita como para Ana Herminia era total: no se esperaban para nada que apareciera el colaborador ni sabían por qué estaba allí. En primer lugar, Miguel Frigenti matizaba que está harto de que le digan que hace un "papelón" por ser diferente a cuando está en plató trabajando de colaborador.

Posteriormente, era contundente con Ana Herminia, tras las palabras de esta sobre Miguel en la casa asegurando que había hablado de la sexualidad de Álex Ghita: "Eres una metemierda. Tanto que tan amigo tuyo que es. Si tanto le quisieras, no estarías inventándote que aquí se ha hablado de su condición sexual. Esta señora ha caído muy bajo".