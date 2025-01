Alejandra Rubio cuestiona la paternidad de Carlo Costanzia tras los rumores de ruptura: "Mal padre"

Alejandra Rubio se estranaba a finales del año pasado en la tarea de la maternidad. Empezaba así una nueva etapa junto a Carlo Costanzia, padre de su bebé y con quien se lanzaba a formar una familia. A pesar de lo cuestionada que ha etsado la pareja desde el inicio de su relación, ambos han apostado por su historia demostrando que se encuentran en un buen momento y que miran al futuro con muchos planes en común.

Una escapada en familia ha sido uno de los últimos viajes que la pareja ha realizado en compañía del pequeño Carlo. Sobre este nuevo momento vital se ha pronunciado Alejandra Rubio en su vuelta a la pequeña pantalla como colaboradora en Vamos a ver. En el programa la joven ha hablado de cómo afronta su nueva vida como madre y junto a Carlo Costanzia.

Paternidad

Alejandra Rubio ha regresado a la televisión mes y medio después de dar a luz a su primer hijo, Carlo Jr., fruto de su relación con Carlo Costanzia. Hoy, la colaboradora se ha reincorporado al plató de 'Vamos a ver', donde ha aparecido radiante y completamente recuperada de su reciente parto.

Con una gran sonrisa, Alejandra ha confesado que la felicidad es total en su hogar. Al ser preguntada sobre cómo se siente tras convertirse en madre el pasado 6 de diciembre, ha respondido: "Muchísimo", destacando lo especial que ha sido este cambio en su vida. Ha añadido que si tuviera que resumir su experiencia en una sola frase, esta sería: "Me ha cambiado la vida completamente. Para mejor. Te lo cuentan, pero hasta que no lo vives... no sabes lo que realmente significa."

La hija de Terelu Campos se ha mostrado muy confiada y orgullosa de su pareja. Cuando se le ha preguntado si Carlo Costanzia es un buen padre, la influencer ha respondido de manera tajante: "¿Por qué iba a ser mal padre?", reafirmando su apoyo y confianza en él.

A pesar de las preguntas sobre su nueva faceta de madre, Alejandra ha asegurado que se siente totalmente bien, tanto ella como su bebé. "El pequeño está muy bien, muy bien", ha expresado con entusiasmo. Además, la colaboradora ha destacado que se ha sentido "muy a gusto" durante este tiempo de descanso y que ahora está lista para retomar su actividad laboral.

En su regreso al programa, Alejandra Rubio ha demostrado estar equilibrando perfectamente su vida profesional y su nueva etapa como madre, viviendo con mucha ilusión esta etapa tan significativa de su vida.