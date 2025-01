Alejandra Rubio se enfada con su madre, Terelu Campos por contar este detalle que afecta a Anabel Pantoja: "No es momento ni para eso"

Alejandra Rubio se estranaba a finales del año pasado en la tarea de la maternidad. Empezaba así una nueva etapa junto a Carlo Costanzia, padre de su bebé y con quien se lanzaba a formar una familia. A pesar de lo cuestionada que ha etsado la pareja desde el inicio de su relación, ambos han apostado por su historia demostrando que se encuentran en un buen momento y que miran al futuro con muchos planes en común.

Una escapada en familia ha sido uno de los últimos viajes que la pareja ha realizado en compañía del pequeño Carlo. Sobre este nuevo momento vital se ha pronunciado Alejandra Rubio en su vuelta a la pequeña pantalla como colaboradora en Vamos a ver. En el programa la joven ha hablado de cómo afronta su nueva vida como madre y junto a Carlo Costanzia.

Además de haer balance sobre la nueva etapa que han eprendido ella y su novio Carlo, la joven ha destapado el desacuerdo que al parecer tiene con su madre Terelu Campos, después de que esta contase en De viernes el intercambio de mensajes que su hija Alejandra y Anabel Pantoja han protagonizado. Un detalle que la hija de María Teresa Campos ha contado en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta y que no ha gustado nada a la influencer.

¿Enfado a la vista?

Alejandra Rubio ha vuelto a la televisión semanas después de dar a luz a su primer hijo con Carlo Costanzia. Además de hablar sobre cómo se encuentra tras convertirse en madre, o sobre el parecido del menor, también ha estado presente en la tertulia sobre el último comunicado que ha emitido Anabel Pantoja hace unas horas, en donde aclaraba algunas cuestiones tras estar once días en la Unidad de Medicina Intensiva en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Precisamente, la influencer se puso en contacto con la prima de Isa Pantoja al conocer la noticia, tal y como desveló Terelu Campos en '¡De Viernes!'. Un gesto de la colaboradora que parece no haber gustado a Rubio, que se ha pronunciado sobre ello en su regreso en 'Vamos a Ver'.

Y es que Alejandra Rubio se ha sincerado sobre qué le pareció que su madre destapara su conversación privada con Pantoja. "Yo no hubiera dicho ni que he cruzado palabra con ella. No por nada, sino porque es que no es momento ni para eso. Ella ahora esta en modo supervivencia", ha dicho la colaboradora, dejando ver que no comparte la postura de su madre, Terelu de desvelar que ha existido contacto alguno entre ella y la sobrina de Isabel Pantoja.