Alejandro Rubio y actualiza su situación laboral tras dar a luz : "Me ha cambiado la vida completamente"

Alejandra Rubio se ha recuperado ya tras dar a luz a su primer hijo, Carlo. La colaboradora de 'Vamos a ver' se ha incorporado a su puesto de trabajo, nos confiesa que ser madre le ha cambiado la vida como no podía imaginar y se muestra feliz.

La colaboradora no podía disimular un gesto de felicidad cuando Joaquín Prat le daba la bienvenida al club social del programa. "Estoy muy bien", decía Alejandra y añadía que están "felices" por la llegada de su pequeño.

El presentador le pedía un titular sobre su nueva vida y ella no lo dudaba: "Me ha cambiado la vida completamente. Te lo cuentan y hasta que no lo vives… para mejor, por supuesto".

Increíble recuperación

Alejandra Rubio ha mostrado su vientre y su increíble recuperación postparto poco más de un mes después de dar a luz su hijo en común con Carlo Costanzia. En este primer mes de vida de Carlo, la hija de Terelu Campos no había mostrado su figura y tampoco se ha dejado ver tanto como a sus seguidores les hubiese gustado. En este tiempo, la influencer y colaboradora ha estado compartiendo sus lecturas, sus escapadas con el hijo de Mar Flores, y selfies, pero nada sobre su físico... hasta ahora, explican desde Outdoor. Desde hace algunos meses, coincidiendo con su embarazo, la nieta de María Teresa Campos ha estado intentando ser más activa a través de su perfil oficial de Instagram. En diferentes entrevistas ha hablado de su intención de "currarse más" las redes sociales, que son para ella un filón y una herramienta de trabajo. Por eso la hemos podido ver haciendo 'hauls' de ropa, recomendando marcas, productos y, sobre todo, haciendo deporte, cuidándose y llevando una vida saludable.

En definitiva, mostrándose mucho más natural con sus seguidores, a los que les ha abierto una pequeña 'ventana' a su vida privada. Eso sí, siempre cuidando mucho su privacidad y la de su pequeña familia. La cara de su hijo sigue sin mostrarla y parece que es algo que va a llevar a rajatabla, tal y como tiene hablado con Carlo Costanzia. Después de compartir hace unos días cómo estaba cuidando de la cicatriz de su cesárea - el parto terminó complicándose y tuvo que dar a luz en quirófano-, la también colaboradora de los debates de 'La isla de las tentaciones' (programa con el que vuelve a los platós de televisión) ha dejado ahora su vientre al descubierto para mostrar su recuperación postparto.

Una vuelta a la televisión para la que la hija de Terelu Campos ha escogido un ceñido conjunto de estampado animal print de pantalón y top con el que se puede ver cómo su vientre ha recuperado totalmente la forma y nadie podría decir que Alejandra Rubio ha dado a luz hace apenas un mes y dos semanas a Carlo, su primer hijo, en común con Carlo Costanzia. "De vuelta", celebra la influencer y colaboradora de televisión, que está encantada de verse así de estupenda y poder lucir ya los modelitos que vestía antes de quedarse embarazada.