Belén Esteban vuelve a Telecinco por la valiosa información que maneja sobre la hija de Anabel Pantoja: "Es la persona más allegada"

No corren buenos tiempos para la familia Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja lleva varios días preocupada por el estado de salud de su hija Alma, ingresada desde hace 11 días en el hospital materno infantil de Gran Canaria.

A pesar de que su entorno ha hecho del mutismo su seña de identidad y no han trascendido detalles sobre el problema que habría llevado a la pequeña a permanecer en la UMI, varios rostros conocidos próximos a la influencer, como Isa Pantoja, Kiko Rivera, Susana Bicho o Belén Esteban no han dudado en arropar a la de Triana en su momento más complicado.

Ante tal hermetismo, la sobrina de Isabel Pantoja rompía ayer su silencio con un esprado comunicado en el que sin revelar lo que le sucede a su hija, agradecía el apoyo que ha recibido tanto ella como su novio David Rodríguez en sus horas más bajas.

A la vez, la colaboradora de televisión pedía a los reporteros que se encuentran en la isla comprensión por su situación delicada y cierto espacio para poder hacer vida normal dentro de la gravedad del escenario.

Una de esas personas del círculo íntimo de la influencer es Belén Esteban. La colaboradora de Ni que fuéramos... está siendo uno de los apoyos más fuertes de la de Sevilla e incluso no dudño en coger un avión para acompañar a su amiga en un momento tan complicado. Ahora, han resurgido las especulaciones sobre si su vínculo con la influencer podría hacer que Telecinco levantase el veto que recayó sobre la colaboradora tras el fin de Sálvame.

Vuelta a Telecinco

Javi de Hoyos acaba de soltar una bomba sobre una de sus compañeras en 'Ni que fuéramos'. El periodista ha contado que el nombre de Belén Esteban estaba vetado en Telecinco, la cadena donde trabajaba antes, y esto acaba de cambiar. ¿Cuál es el motivo?

Según Javi de Hoyos "me consta que no solamente en 'Socialité', sino en todos los programas de la cadena, se ha quitado ese veto a mencionar a Belén Esteban, porque antes los periodistas tenían miedo", ha dicho, asegurando que preguntaban si podían o no mencionarla.

"Claro, es que ahora interesa", argumentaba una molesta Lydia Lozano, antes de exponer su teoría de por qué Telecinco ha quitado el veto a Belén Esteban. "Es alucinante. Ahora Belén es la persona más allegada a Anabel Pantoja. Ahora quitan el veto porque les interesa, por si de repente a Belén se le escapa algo, dice algo...", ha dicho.